Salta: un científico cuestionó a Manuel Adorni por su postura frente a la vacuna contra el dengue

"Invito a Adorni a que me acompañe por los hospitales del norte y vea lo que es tener dengue", expresó un infectólogo de la vecina provincia.

Enojado, molesto, el pediatra e infectólogo salteño, Antonio Salgado, apuntó contra las declaraciones del vocero presidencial Manuel Adorni que anunció que la vacuna contra el dengue no se incluirá en el calendario nacional porque según la OMS "no hay evidencia suficiente sobre su efectividad". Salgado señaló a El Tribuno de Salta que eso "no es correcto" y manifestó que no puede creer que sean "detractores de una vacuna".

La vacuna contra el dengue no se va a incluir en el calendario nacional. ¿Por qué Adorni dijo que según la OMS no hay evidencia suficiente sobre su efectividad?

A ver, las revistas más prestigiosas en Medicina, que son New England, Off Journal y The Lancet avalan la aplicación de la vacuna. La vacuna contra el dengue, que se llama TAK-003, es una nueva herramienta para mitigar, diría, el impacto del dengue en países con alta carga de enfermedad.

Es decir, hemos visto un crecimiento exponencial en la incidencia del dengue en las últimas décadas. Ese crecimiento fue impulsado no solamente por el cambio climático, sino también por las urbanizaciones con alta densidad de poblaciones, etcétera. Y la proporción de episodios febriles relacionados con el dengue que requirieron hospitalizaciones en Latinoamérica es del 11%. Es decir, no es un porcentaje despreciable.

Por supuesto que cuando uno incorpora una vacuna, se hacen estudios de eficacia. Y ese estudio de eficacia se realizó durante 5 años y reclutó a más de 20.000 niños que residían en países endémicos, como en Asia y también en América Latina. Las cepas predominantes de circulación en esos países, como acá en América Latina, es el serotipo 1 y el serotipo 2. Hay 4 serotipos. Los serotipos prevalentes de circulación son el 1 y 2.

En la población de estudio, la eficacia acumulada de la TAk-003, que es la vacuna que se aplica en Argentina, que se confirmó de hecho serológicamente fue del 61% y contra las hospitalizaciones relacionadas al dengue fue del 84%. Es decir, altísimos.

En septiembre del 2023, el grupo de expertos en asesoramiento estratégico sobre inmunizaciones, que se llama SAGE, dependiente de la OMS, dijo que con la TAK-003 existe una protección estadísticamente significativa en personas seronegativas y para las seropositivas también, o sea, para aquellas que no tuvieron y que tuvieron. Entonces, creo que es hora de activar y ofrecer la vacunación para mitigar la presión sobre el ya abrumado sistema de atención sanitaria.

La decisión se da en un contexto de brote de dengue en el país, de récords de casos…

Sí, históricamente en Argentina; en Italia nunca pasó esto. Cuando yo le digo que la proporción de episodios febriles relacionados con el dengue que requieren hospitalizaciones es del 11% en América Latina es muchísimo, muchísimo.

De Salta, ¿qué datos tiene?

Salta es un área endémica, no solamente en el norte, porque se ha generado lo que se llama globalización del dengue. Usted puede tener dengue en la Plaza 9 de Julio. Es decir, acá hay muchísimos casos. Lo que pasa es que siempre hay un subregistro. Si bien es una enfermedad de denuncia obligatoria, la gente no la denuncia, se llegan a conocer solo los casos que se hospitalizan.

Adorni dijo que la OMS no avalaba el uso...

Adorni lo que dijo no es correcto. La vacuna es eficaz para los cuatro serotipos, del D1 al D4. La OMS dice que sí es así, pero que sobre todo tiene protección frente al D1 y el D2, que son los serotipos que circulan en Latinoamérica. A Adorni le contaron la mitad de la película.

Ahora, qué consecuencias puede traer esta decisión...

Tremendas porque es la única herramienta que usted tiene para investigar el impacto de una enfermedad extremadamente compleja, usted me dirá ¿qué porcentaje de dengue hemorrágico hay? Por supuesto que es baja como es baja la posibilidad de que usted se muera por dengue, pero es posible, y nosotros tenemos una epidemia de dengue en Salta. Yo lo invito al vocero del Presidente, al señor Adorni, a que me acompañe por los hospitales del norte y vea lo que es tener dengue y que venga sin ningún problema. No puedo creer que sean detractores de una vacuna. Yo entendería que sean detractores frente a otras cosas, pero hacen política barata hablando mal de lo que hacemos acá en Salta, porque la decisión de aplicar la vacuna fue en Salta, en la parte pública.