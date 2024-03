Madonna reveló cuál fue la primera palabra que dijo al salir del coma

En junio del 2023, Madonna contrajo una infección bacteriana grave que la llevó a ser ingresada en la unidad de cuidados intensivos.

Madonna volvió a los escenarios con el primero de sus cinco shows programados en el Kia Forum de la ciudad de Los Ángeles en donde recordó la primera palabra que dijo después de despertar de una “experiencia cercana a la muerte” el año pasado.

En el medio de su show, la Reina del Pop rememoró el episodio de salud que sufrió en junio del 2023 después de contraer una infección bacteriana grave que la llevó a ser ingresada en la unidad de cuidados intensivos y la obligó a cancelar su actual “Celebration Tour”.

Madonna dijo que “literalmente no podía caminar” de la cama al baño durante su enfermedad y le dedicó un saludo a un “hombre muy especial” en el público, su médico David Agus: “Lo llamaba cada dos días y le preguntaba por qué no tenía energía, cuándo iba a recuperar mi energía, cuándo me sentiría nuevamente yo misma, cuándo podría volver a la gira”.

Luego recordó cuáles fueron las primeras palabras que dijo al despertar del coma. “Durante cuatro días no supe porque estaba en un coma inducido, pero cuando desperté, la primera palabra que dije fue ‘no’“, confesó.

En relación a esa palabra, la artista piensa que puede haberla dicho por un curioso motivo. “Estoy bastante segura de que Dios me estaba diciendo, ‘¿Quieres venir con nosotros? ¿Quieres venir conmigo? ¿Quieres ir de esta manera?’ Y yo dije, ‘No, no'”.