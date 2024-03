A 21 años del estreno, Lindsay Lohan confirmó la secuela de "Un viernes de locos"

Desde 2003, y tras su gran éxito en la pantalla de Disney, los fans quedaron expectantes durante años por una posible continuidad.

La actriz estadounidense Lindsay Lohan confirmó la secuela de Un viernes de locos, película que se estrenó en 2003 y tuvo mucho éxito, por lo que los fans quedaron expectantes durante años por una posible continuidad. En diálogo con Radio Andy, el conductor Andy Cohen comenzó por preguntarle: "Lindsay, hay rumores que aseguran que la secuela de Un viernes de locos contigo y Jamie Lee Curtis está en proceso. ¿Hay algo que nos puedas decir sobre eso?". Ante esa consulta, la actriz no ocultó nada. "Es verdad. Está sucediendo", reveló. Para finalizar, Andy Cohen le preguntó por alguna potencial fecha de estreno y Lohan decidió no dar más detalles. "No voy a decir eso todavía. No voy a decir demasiado sobre el tema. Va a suceder, ambas estamos muy emocionadas. Sí, voy a hablar en nombre de Jamie", concluyó la actriz. La sinopsis de la primera película es la siguiente: "Dos galletas de la suerte provocan que una psicoterapeuta, la cual está comprometida, y su hija adolescente intercambien mágicamente sus cuerpos". A lo largo del film, Anna (Jamie Lee Curtis) y Tess (Lindsay Lohan) deben suplantarse mutuamente para cubrir la mentira en la que les toca vivir.