Se viene un comunicado negro en Gran Hermano: ¿hay expulsión para Isabel?

Los fanáticos del reality se manifestaron en redes sociales pidiendo la "expulsión directa sin valija" para la sommelier experimentada.

En una noche donde el foco debería estar puesto en la decisión de Emma Vich, líder de la semana, Gran Hermano vuelve a tener un cimbronazo debido a la imprudencia de Isabel, una de las participantes que reingresó en el repechaje acontecido hace unos días. De hecho, un nuevo video salió a la luz que la deja en el ojo de la tormenta a la sommelier. Allí se puede ver, claramente, cómo pone al tanto a Juliana 'Furia' Scaglione de la buena fama que Rosina Beltrán tiene en el 'afuera' con el público. "Me queda mandar a placa a gente que haya ingresado en el repechaje o me encantaría a... (señala la cama de Rosina) pero para probarla, porque sé que viste capaz hay un poco de aguante ahí", señala Furia, a lo que Isabel responde tras asegurar que le "encantaría" esa jugada: "¿Un poco? Hay mucho (aguante) pero mucho". De esta manera, la mujer queda nuevamente en la discusión de si corresponde expulsarla, dado que no es la primera vez que ha revelado información del 'afuera'.