El millonario balance disfrazado en YPF, los consejos de Gita y los temores de Macri

La nueva conducción de la empresa denunció que se sobre valuaron los activos para esconder cuantiosas pérdidas. Para el FMI existe inconsistencia fiscal, pide volver a Ganancias y otorgar urgente ayuda social.

Por Marcelo Bonelli

Para Clarín

YPF, la principal compañía argentina, armó un “puff” de US$1.800 millones para disfrazar el balance de la petrolera del año pasado. La maniobra ocurrió en la anterior gestión: la que estaba en manos de La Cámpora de Máximo Kirchner. Pablo González, su ex titular, sobrevaluó los activos para esconder pérdidas y a la vez justificar la explotación en decenas de pozos petroleros caducos en Santa Cruz.

Se hizo cuando González soñaba con ser candidato a gobernador, y quedó en la contabilidad de YPF. Ahora, el dibujo contable fue denunciado por la nueva conducción de YPF en un documento confidencial a la SEC de los EE.UU. Horacio Marín lo tuvo que blanquear, en forma oficial, en Manhattan y Buenos Aires: “Se tuvieron que sincerar los libros contables, asumiendo una pérdida millonaria de US$1.800 millones”, alrededor del 22% del valor bursátil de YPF.

La noticia impactó en Wall Street. Pero no en las petroleras locales: todos conocían la arbitrariedad de La Cámpora y la utilización del Estado para sus fines políticos.

La cuestión también golpea al BCRA. Ahora en su directorio está Alejandro Lew, el activo director financiero de YPF en la gestión de Máximo y La Cámpora.

Lew fue responsable del escandaloso desabastecimiento de combustible pocos días antes del ballotage. Se negó a pagar una importación y todo saltó por los aires. Dicen que Santiago Bausili lo “premió” por ese “grosero error” que erosionó fuerte la candidatura de Sergio Massa.

Marín, un hombre de Techint, jura sacar todos los trapitos al sol. Ayer anunció una inversión en Vaca Muerta. Ahora existen auditorías en toda YPF y se revisan contratos irregulares. Entre ellos, los manejados por los “Santiagos” -Patucho Álvarez y Santiago Carreras-, encargados de la millonaria publicidad de YPF. Desiré Cano, que integraba el equipo, les tira munición gruesa.

Los “curros” – como dice Milei – están apareciendo. Alberto Fernández dejó todos los “dedos marcados” en el escándalo que expuso la investigación de Clarín: firmó un decreto para facilitar el negociado. Cristina disfruta de la penuria de Alberto: “ahí está el pelotudo que nos daba clase de ética”.

Javier Milei aprovecha los escándalos. Gana tiempo. La caída de la actividad es vertical y la inflación destruye salarios y jubilaciones. Resulta ridículo festejar una inflación del 15 %. Hasta anoche tenía decidido no participar del encuentro de hoy con los gobernadores. En privado sigue diciendo cosas muy duras y agraviantes contra los mandatarios: “¿Quiénes se creen que son estos boludos?”. Y concluye: “Ya los tengo agarrados del forro de las bolas”.

La Casa Rosada iba en “rumbo de colisión”. El Presidente pegó un volantazo y evitó chocar la calesita con impredecibles efectos en la gobernabilidad. Gita Gopinath jugó una influencia decisiva para ese cambio de rumbo: advirtió que la pelea impediría instrumentar el ajuste y el FMI exigió consensos.

La vice tiene un poder absoluto en el FMI: es la mandamás y tiene el poder de veto de EE.UU. Gita volvió a Washington con una visión clara y descarnada de lo que sucede en Argentina. Clarín confirmó que tuvo una evaluación y conversación privada con su equipo. Fue dura y realista. En Washington trascendió que dijo lo siguiente: “El gobierno argentino tiene que saber que la luna de miel se va acabar”.

Después agregó: “Si no hay medidas sociales, pronto la gente va a salir a la calle”. Habló del apoyo popular de Milei, pero dijo que si no hay mejorías se puede “estar viviendo un sueño y no una realidad”. Y después torpedeó la dolarización: “No va a solucionar los problemas, van a seguir y en algunos casos empeorar”.

Gita quiere que Milei se encamine. Un informe reservado de sus burócratas abordó las cuestiones técnicas. Ese “paper” comandado por Luis Cubeddu dice que existe inconsistencia fiscal, pide reestablecer el impuesto a las Ganancias y afirma que se acumula un atraso del dólar. También habla de urgente ayuda social.

Los “lobos” de Wall Street festejaron la decisión de abrir un diálogo: temían que el enfrentamiento hiciera volar todo por los aires. Milei, con su astuta e inesperada jugada, ganó tiempo y a la vez, por ahora, evita que se voltee el DNU. Eso está en barbecho. Porque aún el peligro no está zanjado. El encuentro de hoy se inicia con desconfianza mutua, aunque los políticos aceptan el “toma y daca” de Milei. La Casa Rosada le daría plata a las provincias a cambio de aprobar las reformas. Ayer hubo algunos gestos de distensión. Osvaldo Jaldo emuló a Milei y se vino de Tucumán en avión de línea.

Pero Milei exige los “poderes especiales” y la mayoría de los gobernadores no está dispuesta a cederlos. Así se tradujo en el chat de mandatarios: “Ya demostró que es un loco impredecible”. Martín Llaryora y varios más se oponen a reimplantar el impuesto a las Ganancias. Implicaría un recorte nominal en los cascoteados sueldos de la clase media.

Ayer se habló del tema en la reunión de los mandatarios patagónicos. En la intimidad Ignacio Torres denunció un tema muy árido y sensible: habló de que la Casa Rosada tiene un ejército de trolls para perseguir, insultar y denostar a quienes no opinan como Milei. Todos los mandatarios sureños acompañaron la cuestión y sospechan que ese “ejercito de trolls” estaría financiado por dineros sucios de la AFI. Su jefe sería el cuestionado Fernando Cerimedo. Ayer, los cinco mandatarios quedaron en evaluar la conveniencia de hacer una inminente denuncia penal.

Mauricio Macri está acompañando fuerte al Gobierno. Sabe que un fracaso de Milei implica su propio fracaso. Esta semana tuvo una frase dura pero realista cuando expuso en la Fundación Libertad de Rosario: “El gobierno actual es Milei, su hermana y las redes sociales”. Un teledirigido al Gabinete. La reunion íntima entre Macri y Milei que contó Clarín fue profunda. Milei tuvo el gesto de anticiparle su movida política: la convocatoria al Pacto de Mayo.

Por eso el ex presidente les dijo a los suyos, enigmático: “La importante es la próxima reunión que vamos a tener”. Se refería al 25 de Mayo. Ahora se sabe que ocurrió en Olivos y que Macri entró por el acceso de Avenida Libertador, para no dejar huellas. Ocurrió después de que Milei ratificara que no quiere cogobernar, ni compartir liderazgos. Milei afirmo: “Yo soy el líder de la nueva derecha argentina”.

Unos minutos antes había entrado a la oficina Santiago Caputo, que introdujo el tema: “Con todo respeto, Mauricio, este no es su segundo tiempo, este es nuestro tiempo y lo tiene que aceptar”.

Macri no confrontó y sugirió avanzar en un acuerdo entre LLA y el PRO después de mitad de año. Una vez que pase el monstruo recesivo. La charla fue sincera. Macri, en forma delicada, cuestionó a varios ministros y tuvo calificativos duros contra Patricia Bullrich. También habló del ministro Luis Caputo. Macri abrió la puerta a algunos fantasmas. Le advirtió a Milei que tenga cuidado con “Toto” y le contó una infidencia: según su confiable información, el ministro tiene coincidencias con un enemigo del gobierno.

Macri confesó que tenía evidencias de que Horacio Rodríguez Larreta y Caputo mantienen un contacto fluido. Así lo habría dicho: “Cuidado que Toto y el Pelado tienen comunicación semanal, abierta y constante”.