Así lo explicó durante una charla con Noticiero 7 el analista político Rafael Fano, quien además detalló las razones por las cuales el precio del dólar se encuentra por debajo de los $1000 tras varios meses.

El analista Rafael Fano explicó en Noticiero 7 algunos de los aspectos más destacados del convulso panorama económico que atraviesa el país.

En tal sentido, consideró que hay "una recomposición de precios tras la gran devaluación. La economía empieza a acomodar los precios relativos"

No obstante, advirtió que "todavía hay muchos precios relativos muy desfasados" en sectores como el textil, automotor o el de electrodomésticos, ya que se encuentran "a precio dólar".

Consultado sobre los índices inflacionarios, destacó el descenso del 25 al 15% y consideró que "la inflación no se baja de un día para el otro. Si en algunos meses llega a un dígito, sería un gran triunfo para el gobierno y un alivio para los argentinos".

"La etapa que estamos transitando, con la falta de subsidios y el gran impacto que tiene esto en los bolsillos de la familia, es porque venimos de muchos años de tarifas prácticamente congeladas con precios irrisorios. Una factura de servicio no puede valer igual a dos cafés, no tiene sentido. Esto generaba una ola de subsidios que lo pagábamos con inflación. Ahora transitamos el camino inverso", detalló.

En otro tramo de la conversación, también explicó que el dólar "entra también en el reacomodamiento, y esto es significativo porque es patrón de otros precios".

"El primer paso es que empiece a bajar por varias razones, entre ellas porque retornó la confianza en los mercados, se cree que se va a controlar la macroeconomía y que el dólar libre se vaya a disparar (...) pero lo más importante, es no hay pesos. Para comprar hay que tener pesos, se cortó la emisión y la gente ya no compra, está vendiendo. La clase media que ahorraba en dólares comenzó a vender. Aumentaron muchos servicios y no lo hizo en igual medida el sueldo, por lo tanto, esa reserva la vende"

Agregó: "Todo va a un escenario especial para liberar el cepo, la brecha entre el oficial y el blue es chiquita. Ningún país funciona con un cepo, la economía no puede reactivarse con un cepo cambiario.

Finalmente se refirió a la reunión que los gobernadores mantendrán esta tarde con miembros del Gabinete Nacional, y la consideró "muy importante para darle tranquilidad a la política y a la sociedad argentina, demostrando que la clase dirigente va a estar a la altura de las circunstancias. Se ha dado el primer paso, vamos a ver qué se negocia, de qué se conversa y si se comienza a hablar con mayor racionalidad".