Elon Musk anunció más cambios para X: ¿qué pasará con el RT?

El accionista mayoritario de la red social que era Twitter eliminaría una de las primeras funciones que tuvo la plataforma del pajarito.

A Twitter ya no le queda ni el nombre ni el pajarito, y dentro de poco ni el RT, que fue una de sus primeras características distintivas para permitir la interacción entre usuarios. En vez, la red social rebautizada X reemplazaría esta función con gestos sobre la pantalla. El accionista mayoritario de X, Elon Musk, anunció este jueves que la red social dejará de permitir el "RT" a los mensajes (o "retuitear", por el neologismo en inglés "retweet"), y tampoco se les podrá dar "me gusta" (hace rato no se faveaba nada). Musk explicó que tiene dos objetivos para la eliminación de los "me gusta" y el RT: el primero es que así los usuarios se detendrán más tiempo en cada publicación y, eventualmente, mirarán más los comentarios y así llegarán a más publicidades. El segundo es restringir la influencia sobre el lector. Por más raro que resulte, la idea de Elon Musk es que los usuarios de X son influenciados por la cantidad "me gusta" y RT que tiene un posteo (cosa que ocurre por el algoritmo de la platforma, que él mismo podría cambiar) y eso modificará su interacción con las publicaciones. También se habilitarían "gestos", es decir, opciones para que el usuario interactúe con la aplicación tocando la pantalla de su celular. La mayoría de los usuarios -marcas o particulares- rechazaron las modificaciones porque eso cambiaría de manera drástica la interacción y respuesta del público, pero Elon Musk no se detuvo ahí. Aunque de Twitter Blue no se habló más, el socio mayoritario de X también afirmó que está previsto añadir una función de pago electrónico en Estados Unidos, aunque para eso falta tiempo porque es necesario obtener un permiso en cada estado para ese tipo de servicio.