Con una gran convocatoria se realizó el taller "Crisis u Oportunidad" en la Casa del Bicentenario

Con el acompañamiento de la Municipalidad de La Banda, se desarrolló con éxito el taller "Crisis u Oportunidad" organizado por el equipo de profesionales de “Ser Luz”, un espacio dedicado al bienestar personal, el desarrollo profesional y la expansión de la conciencia.

Esta actividad se realizó el jueves a la tarde en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la Casa del Bicentenario y estuvo a cargo de las facilitadoras Gabriela Palazzi, Cristina Soria Pereyra y Verónica Torres.

La finalidad del taller fue ofrecer a los participantes herramientas para la resiliencia, la aceptación y la superación, así como estrategias prácticas para la gestión de las emociones en tiempos difíciles.

Sobre esta propuesta, Gabriela Palazzi, explicó: "El taller se denomina ´Crisis u Oportunidad´ ya que consideramos que es un tema pertinente a los tiempos que corren, a la situación del país, y porque a lo largo de nuestra vida hemos vivido distintos momentos de crisis y vamos a seguir viviendo momentos de crisis, porque la vida sucede y nos atraviesa”.

“Entramos en crisis porque no tenemos los recursos emocionales necesarios para hacerle frente. Tenemos un analfabetismo emocional porque no hemos sido educados en la gestión de las emociones en los colegios, en la primaria y la secundaria nos ha enseñado matemática, historia y otras materias, pero no nos enseñaron a administrar las emociones”.

Agregó: “Es la primera vez realizamos con ´Ser Luz´ un taller de este tipo, cada una desde hace varios años viene haciendo acompañamiento de personas y realizando distintos tipo de talleres, tanto de aquí en La Banda como en ciudad Capital, Fernández y en Termas de Rio Hondo”.

“Hemos estado en distintas instituciones individualmente y ahora nos hemos unido para sumar estas herramientas y ponerlas al servicio de toda persona que las necesite", finalizó Palazzi.