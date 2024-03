WhatsApp: 3 consejos para evitar las estafas

La aplicación es una de las más utilizados en el mundo, lo que hace que sea foco de posibles vulnerabilidades.

Con la llegada de las nuevas tecnologías, llegaron nuevas maneras de estafar a las personas, aprovechándose de su desconocimiento. WhatsApp no es ajeno a esto. Por eso, es importante informarse al respecto y tomar las precauciones necesarias. No solo es importante seguir estos pasos, sino que también es importante compartir este tipo de información para poder evitar estos incidentes. 1. Activar la verificación en dos pasos Esta herramienta te permite asegurar tu cuenta con un PIN de 6 dígitos, que será requerida de vez en cuando para chequear su correcto uso. Para activarla, hay que: Ir a ajustes de WhatsApp. Hacer clic en "Cuenta". Dirigirse a la opción "Verificación en dos pasos". Introducir un pin y activar el código. 2. Restringir la foto de perfil Dejar el acceso libre a tu foto de perfil es peligroso ya que alguien podría hacer captura de pantalla y adueñarse de la identidad virtual. Lo recomendado es tenerla habilitada únicamente para los contactos agendados. Para hacerlo, hay que seguir los siguientes pasos: Ir al ajustes de WhatsApp. Hacer clic en "Cuenta". Dirigirse a la opción "Privacidad" y luego al menú "Foto de perfil". Hacer clic en la opción "Mis Contactos". 3. No compartir ningún código Cuando la cuenta de WhatsApp es abierta en otro dispositivo, el servicio envía un código de 6 dígitos por SMS. Nunca se debe compartir con nadie este PIN, ya que sino cualquier persona podría activar la cuenta de WhatsApp desde otro teléfono.