Se filtró una foto hot de Morena Rial y su nuevo novio boxeador

Tras varias desilusiones, la mediática volvió a apostar al amor y está muy contenta. “Adora a mi hijo”, expresó con alegría.

Morena Rial volvió a sonreír después de varios meses a puros disgustos. Se puso de novia con un boxeador y está completamente enamorada, y también dispuesta a jugársela al máximo para que todo prospere. El hombre que le robó el corazón se llama Matías y ya apareció la primera foto en la que se los ve juntos, aunque es bastante subida de tono.

La imagen, publicada por Ciudad Magazine, los muestra recostados sobre un sofá. Y si bien él aparece con una remera negra con una estampa en verde, ella posó con un corpiño de encaje y mostró de más. La postal hizo que muchos usuarios recordaran aquella que se sacó en 2017 con su primer novio, Martín Casar, en baby doll.

Sobre este romance, la mediática expresó: “A Matías lo conocí por medio de un amigo. Es boxeador y se está preparando para ser profesional. Lo vi boxear, es muy bueno en lo que hace, y es difícil de tirar. A mí mucho el boxeo no me gusta, pero lo acompaño. Me da impresión”. La joven reconoció que por ahora ni piensa en casarse, ya que no cree en los papeles. Por último, expuso su felicidad por lo bien que el chico se lleva con Francesco Benicio, su hijo.