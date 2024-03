Impuesto a las Ganancias: el Gobierno quiere llevar el piso a $1.500.000

En su intento de generar consensos y un mayor acercamiento a los gobernadores, los funcionarios de La Libertad Avanza (LLA), Nicolás Posse y Guillermo Francos, propusieron la modificación del tributo.

En su intento de generar consensos y un mayor acercamiento a los gobernadores, los funcionarios de La Libertad Avanza (LLA), Nicolás Posse y Guillermo Francos, propusieron este viernes en Casa Rosada la modificación de quienes abonen el tributo con el objetivo de lograr una mayor recaudación en las provincias. Weretilneck, por su parte, manifestó su rechazo: “Los gobernadores patagónicos nos oponemos contundentemente. Lo hemos dicho durante las reuniones previas y lo ratificamos ayer en la reunión para que no quede ninguna duda, por varios motivos. Con la caída del poder adquisitivo de los salarios en el último año, cargarle sobre eso otra reducción más a alguien que percibe un salario es exagerado. No se puede admitir bajo ningún punto de vista”. “Por más que se ponga un piso de $1.500.000, en la Patagonia, que nuestros salarios tienen mucho que ver con la industria del gas y del petróleo, afecta prácticamente a toda la masa de trabajadores”, agregó. Los gobernadores se posicionan sobre la restitución del Impuesto a las Ganancias Otro de los que se posicionó en contra de la restitución del Impuesto a las Ganancias propuesta por el Gobierno fue el cordobés Martín Llaryora: “Me parece un error reponer Ganancias, hay que ir por los altos ingresos”. “A mi, me parece un error, tenemos que ir por altos ingresos en un esquema similar de cuarta categoría que deje afuera a los trabajadores y que vaya a los altos ingresos. Con la recesión, volver a ir sobre salarios, que están totalmente deprimidos por la inflación - porque la motosierra y la licuadora son eso- me parece un error”, señaló. En las últimas horas, también se manifestaron los mandatarios pertenecientes a Juntos por el Cambio, entre los que se encuentra el gobernador de Chubut, Ignacio Torres. “Ahora, aclaro una cosa: el Gobierno nacional está obligado a restituir a la masa coparticipable lo que detrajo el Impuesto a las Ganancias. Las provincias demandamos al Gobierno nacional porque representó una caída en los ingresos de las provincias que les corresponde. Por eso somos un país federal”. “No venimos a mendigar a Buenos Aires lo que nos corresponde, venimos a ver, acompañar y colaborar”, señaló el dirigente de la UCR y gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés. En el mismo sentido, Leandro Zdero, gobernador de Chaco señaló que “la quita del Impuesto a los ingresos claramente que para nosotros es una pérdida importante, que ha impactado en las arcas de la provincia de Chaco. Tenemos dos masas salariales. Eso ha impactado fuerte y hoy lo vemos de manera negativa por lo cual queremos recuperarlo”. Torres, quien protagonizó un fuerte cruce con el presidente Javier Milei por los fondos coparticipables, señaló que “va a ser un punto donde puede haber diferencias, sobre todo en el Congreso, que es el que tiene que deliberar finalmente”. Francos insiste con la restitución del Impuesto a las Ganancias Francos brindó detalles sobre la reunión de este viernes por la tarde en Casa Rosada con los representantes provinciales, quienes recibieron una segunda versión de la ley ómnibus: “Les presentamos a los gobernadores la versión de la Ley Bases sobre la que había consensos. Decidimos avanzar con todos esos aspectos que tienen consenso parlamentario: declaración de emergencias, facultades delegadas y protección a las grandes inversiones y régimen hidrocarburífero. La mayoría de los gobernadores estuvo a favor”. En ese sentido, se refirió también a la propuesta del Ejecutivo, rechazada por los gobernadores, de aumentar la recaudación en las provincias a través de la restitución del Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría. “Es un tema que estamos conversando. Los gobernadores del sur no están de acuerdo porque les impacta mucho en los sueldos, pero bueno el Impuesto a los ingresos personales es el más progresivo que hay y existe en todas partes del mundo. Nosotros lo vamos a proponer pero tenemos que contar con la mayoría parlamentaria para tratarlo”, señaló.