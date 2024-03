Presidentes y gobernadores: crónica de una relación difícil

Las reuniones entre el ocupante del sillón de Rivadavia y los mandatarios provinciales se volvió una costumbre en el siglo XXI. Hasta ese momento, ese tipo de encuentros estuvo limitado a eventos formales o protocolares.

Por Eduardo Lazzari para TN

La historia institucional argentina es apasionante, ya que ha significado poner en acto una teoría política que tenía pocos antecedentes en el mundo al tiempo en que se sancionó la Constitución Federal de 1853 en la ciudad de Santa Fe de la Veracruz, gracias a la decisión del gobernador entrerriano Justo José de Urquiza y la inspiración intelectual de Juan Bautista Alberdi, quienes convencieron a los restantes trece gobernadores de la conveniencia de adoptar el sistema que los Estados Unidos de América estaban llevando adelante desde hacía unos sesenta y cinco años, con una estabilidad llamativa para un tipo de gobierno que no había existido hasta entonces.

La reunión producida en San Nicolás de los Arroyos a fines de mayo de 1852, poco tiempo después de la derrota del gobernador porteño Juan Manuel de Rosas, líder de los federales apostólicos que no creían en la necesidad de un texto constitucional, marcó un hito en la historia nacional al lograr reunir a la totalidad de los mandatarios de las provincias históricas argentinas por primera vez, y sobre todo culminar en el Acuerdo del 31 de mayo que convocó a un Congreso Constituyente con las provincias asistirían en pie de igualdad nombrando cada una dos convencionales. Se debe destacar la visión estratégica de Urquiza, quien llamó a sus pares a una provincia que no era la suya y a la asamblea constituyente también fuera de Entre Ríos, dos hechos que cimentaron la confianza entre las jurisdicciones que llevaban un cuarto de siglo en guerra civil.

Buenos Aires no aceptó ser una más, y el 11 de septiembre de 1852 decidió escindirse de la Confederación Argentina para fracasar en la consolidación de un estado independiente durante ocho años. La voluntad de Urquiza de seguir adelante con el proyecto constitucional es el episodio central que cambió la dinámica de las relaciones entre las provincias y que logró la organización nacional, a pesar de la ausencia de la provincia más potente en términos económicos y hasta entonces virtual capital del país.

El orden republicano, representativo y federal fue el camino elegido para equilibrar el poder de un gobierno central con la autonomía de las provincias que, a pesar de las tensiones y de los conflictos ocurridos durante los 170 años de vigencia de la Constitución, sigue funcionando aceptablemente si logramos desbrozar la hojarasca en el debate político respecto del funcionamiento del sistema. Un error habitual en la discusión pública es confundir unitarismo con centralismo: no cabe duda de un eficaz funcionamiento del federalismo en el país, ya que hace casi veinte años que no se producen intervenciones federales y que en los cuarenta años desde la restauración de la democracia en 1983 fue utilizado en sólo seis ocasiones ese remedio institucional, repitiéndose en dos ocasiones en Corrientes y Santiago del Estero, además de una vez en Catamarca y Tucumán. Anteriormente, entre 1853 y 1976 se aplicó el recurso de la intervención en 168 ocasiones.

Para completar este cuadro de situación, vale destacar que la Argentina fue el primer país latinoamericano que adoptó el sistema federal, que reconoció en 1853 la anterioridad jurídica de las provincias respecto del estado central, pero si bien eso debería ser tomado en el caso de las provincias históricas (las que firmaron la Constitución) luego se ha extendido a los antiguos territorios nacionales surgidos del incremento territorial entre 1879 y 1899, las que en la década de 1950 se convirtieron en provincias, salvo Tierra del Fuego que lo fue en 1991.

Los gobernadores presidentes

Entre los cincuenta presidentes argentinos hasta hoy, varios fueron gobernadores de sus provincias antes o después de ejercer la primera magistratura. Los casos de Vicente López y Justo José de Urquiza son curiosos, ya que el primero luego de ejercer la presidencia en 1827 llegó a la gobernación de Buenos Aires 25 años después en 1852; y el entrerriano fue gobernador 14 años antes de ser presidente y luego otros seis años más luego de su presidencia, durante la cual fue federalizado el territorio mesopotámico y Urquiza fungió como presidente-gobernador, completando entonces un cuarto de siglo como mandatario entrerriano.

Bartolomé Mitre, primer presidente constitucional de la república unificada, fue gobernador porteño durante los dos años previos a su mandato presidencial en 1862. Domingo Faustino Sarmiento fue gobernador sanjuanino también dos años. Pasarían varios años hasta la llegada del gobernador cordobés Miguel Juárez Celman al sillón de Rivadavia en 1886, quien lo hace promovido por una liga de mandatarios provinciales que él lideraba, también influyente en la elección anterior de su concuñado Julio Argentino Roca en 1880.

La pelea más ostensible entre un presidente y un gobernador en este tiempo fundacional fue la que enfrentó a Roca con el gobernador Dardo Rocha. Luego del gigantesco logro de brindar una capital a la provincia con la creación de La Plata, luego de la pérdida de la ciudad de Buenos Aires declarada capital federal de la República, Rocha se sintió con el espacio para proponerse como candidato presidencial del Partido Autonomista Nacional, el antiguo nombre de los conservadores. En un reportaje Rocha dijo que sería un honor llegar a la Casa Rosada. Roca, que no asistió a la colocación de la piedra fundamental de la nueva ciudad hizo trascender su enojo diciendo: “Es de mal gusto que se prueben la ropa de uno, pero mucho más cuando goza de buena salud”. Le quedaban cuatro años de gobierno y el desafío a su poder era demasiado. Rocha nunca llegó a la presidencia y es uno más de los mandatarios bonaerenses que quedaron en el camino, dando lugar a la “maldición de los gobernadores”, que dejó en el camino a Bernardo de Irigoyen, Marcelino Ugarte, Oscar Alende, Antonio Cafiero, Daniel Scioli y varios más.

Desde la renuncia de Juárez Celman en adelante pasarían décadas sin gobernadores en la presidencia, aunque sí muchos fueron vicepresidentes desde 1854, como el sanjuanino Salvador M. del Carril (1854-1860); el puntano Juan Esteban Pedernera (1860-1861); el tucumano Marcos Paz (1862-1868), quien fue gobernador de su provincia natal y de Córdoba; los porteños Adolfo Alsina (1868-1874) y Mariano Acosta (1874-1880); y el cordobés José Figueroa Alcorta (1904-1906), quien sería también presidente ante la muerte de Manuel Quintana y es el primer gobernador que llega a la presidencia en veinte años.

En el caso de los presidentes argentinos surgidos de la Unión Cívica Radical, sólo Arturo Umberto Illia y Fernando de la Rúa fueron gobernadores. El caso del pergaminense tiene la peculiaridad de haber sido electo gobernador de Córdoba en 1962, pero el golpe que terminó con el gobierno de Arturo Frondizi y la posterior anulación de las elecciones frustró la asunción de Illia. El caso de De la Rúa es interesante porque fue el primer jefe de gobierno electo por el pueblo en la ciudad de Buenos Aires y ese cargo puede ser considerado equivalente al de un gobernador de provincia. Ni Hipólito Yrigoyen, ni Marcelo T. de Alvear, ni Raúl Alfonsín fueron gobernadores, y en el caso de Arturo Frondizi, que asumió la presidencia siendo presidente de la UCR, tampoco ejerció cargos ejecutivos antes de gobernar el país.

Los presidentes electos reconocidos como integrantes del Partido Justicialista que fueron anteriormente gobernadores son tres: Adolfo Rodríguez Saá, puntano con dieciocho años de mandato provincial y cuya presidencia es la más fugaz de las constitucionales, ya que sólo duró siete días; Eduardo Duhalde, el primer gobernador bonaerense en llegar a la presidencia desde Bartolomé Mitre, aunque no por elecciones sino por Asamblea Legislativa, que había mandado en su provincia durante ocho años luego de ejercer la vicepresidencia dos años junto a Carlos Saúl Menem; y Néstor Kirchner, gobernador de Santa Cruz entre 1991 y 2003. Sin embargo, en este relato no puede omitirse que el fundador del movimiento peronista, el propio Juan Domingo Perón no fue gobernador pero sí vicepresidente antes de asumir la primera magistratura, con la salvedad de que lo fue en un gobierno de facto entre 1944 y 1945.

En la historia del peronismo, es legendaria la evolución de la relación entre el presidente Perón y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el coronel Domingo Mercante, quienes compartieron el poder durante los años de 1946 a 1952. Desde los tiempos en que el bonaerense era llamado el “Corazón de Perón” y llegara a la presidencia de la Asamblea Constituyente de 1949 hasta el momento en que fue propuesta su candidatura a la presidencia para suceder al lobense, Mercante era considerado el hombre más leal al presidente. Esa candidatura lo convirtió en enemigo de Perón, quien fulminó la posibilidad de su reelección en la provincia, y tras una larga serie de encuentros y desencuentros, Mercante fue aniquilado políticamente hasta ser expulsado del partido peronista en 1953 y debió emprender el camino del exilio en el Uruguay al año siguiente.

Las reuniones de los presidentes con los gobernadores

La modalidad de reuniones de carácter ejecutivo entre el ocupante del sillón de Rivadavia y los gobernadores provinciales ha comenzado a convertirse en una costumbre desde la llegada del siglo XXI. Hasta entonces ese tipo de reuniones estuvo limitado a eventos formales o protocolares como la celebración del Centenario de la Revolución de Mayo o el juramento de la Constitución de 1949. Generalmente hasta 1983 era el presidente quien era recibido en las visitas que realizaba a las distintas provincias, que en algún caso recibían además a los gobernadores vecinos, o los gobernadores en el despacho presidencial por algún asunto que era inherente a su provincia.

Desde 1983, la continuidad institucional fue consolidando el respeto por los espacios del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales, a tal punto que desde la crisis política, económica y social de 2001, que provocó la renuncia del presidente De la Rúa, las dos primeras elecciones presidenciales de la historia argentina realizadas por la Asamblea Legislativa según los preceptos constitucionales, llevaron a arduas negociaciones entre gobernadores, diputados y senadores que llegaron al acuerdo de elegir a Rodríguez Saá primero y a la semana a Duhalde para la primera magistratura.