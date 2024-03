El descargo de Gastón Trezeguet tras viralizarse la polémica sobre Damián de Gran Hermano

Se dieron a conocer fuertes mensajes del nuevo jugador de Gran Hermano y el exparticipante pidió a los fanáticos que jueguen "limpiamente".

Damián César Moya es uno de los nuevos participantes de Gran Hermano 2023 y se encuentra envuelto en una fuerte polémica en las redes sociales luego de que se filtraran mensajes y fotos comprometedoras, donde se lo puede ver besando en la boca a su hermana menor, junto con frases que llamaron la atención como "estamos enamorados". Te recomendamos: Denunciaron a Furia de Gran Hermano por violencia de género y amenazas de muerte Ante esto, Gastón Trezeguet se pronunció al respecto en su programa de streaming 'Se Picó': "Yo no estoy de acuerdo con ninguna de estas formas de ensuciar a un participante con videos falsos, tergirversados, porque le han cagado la vida a muchos jugadores, ha pasado con Martín, con un montón de gente y me gustaría que se juegue pero se juegue limpiamente, que vayan con la verdad porque he visto carpetazos de Twitter y están ensuciando con todo y no se sabe a ciencia cierta". Y agregó: "En Twitter más o menos lo estaban tratando de pedófilo y me parece un montón, por eso digo que jueguen con cosas de verdad". Te recomendamos: Una por una: las fotos de Mauro de Gran Hermano que son furor en las redes sociales