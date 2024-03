En un edificio prohibieron gritar "Boca" y los hinchas se indignaron: "Es un abuso de poder"

En las últimas horas se volvió viral un video de TikTok sobre una serie de reglas insólitas en un edificio de Lomas de Zamora que, entre otras cosas, prohibe gritar "Boca” y estallaron los comentarios.

En un edificio de Lomas de Zamora ocurrió lo impensado: la administración exigió que durante una franja horaria en particular los vecinos no griten el nombre del club Boca Juniors. La historia se volvió viral en TikTok después de que una usuaria expusiera la polémica lista de reglas, donde la mencionada no es ni siquiera la más sorprendente.

Para mantener una convivencia pacífica en un edificio con muchos vecinos, familias y mascotas, es común que el consorcio defina ciertas normas que quienes comparten el espacio deben respetar, pero en Lomas de Zamora parece que se les fue la mano.

Fue “Barbiesj” quien hizo público el llamativo cartel que encontró en el ascensor de su residencia, firmado por “la administración”, en su cuenta de TikTok. El mensaje comienza recordando a los vecinos los horarios en los que no se pueden “efectuar ruidos molestos”.

Según el documento, entre las 8 de la noche y las 9 de la mañana, y en el horario de la siesta, de 1 a 4 de la tarde, los propietarios e inquilinos deben “tener la prudencia” de no arrastrar muebles, entre otras cosas.

A partir del siguiente punto es que el reglamento se vuelve extraño. “Que sus perros no ladren en ese horario”, indica, y continúa: “mantener a sus hijos tranquilos, y en caso de ser necesario, atarlos”. Fue a esta altura que la tiktoker decidió comenzar a grabar, indignada.

Sin embargo, su pareja que también se encontraba en el ascensor le señaló el último ítem de la lista “prohibido gritar ‘Boca’ en el horario señalado”, y no pudieron contener la risa. “¿Sus vecinos también son picantes? Nos mandaron a atar a los hijos y no gritar Boca. Claramente no es de la administración”, escribió la joven junto al video.

El Tiktok llegó a la comunidad bostera de X, antes Twitter, que se encargó de remarcar la imposibilidad de cumplir con dicha regla y hasta propusieron organizarse para ir a gritar “Bocaaaa” cerca del edificio.

“Lo de atar a los niños para tranquilizarlos es entendible, pero que prohiban gritar ‘Boca’ se me hace un abuso de poder”, comentaron, y consultaron: “¿Entonces de 16 a 20 será todo Boca Boca Boca?”.