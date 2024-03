Publicaron la primera imagen oficial de Kate Middleton desde su operación

La fotografía publicada el domingo es la primera imagen oficial de Kate desde su hospitalización el 16 de enero por una operación abdominal, cuya causa no ha sido revelada.

La monarquía británica publicó el domingo en las redes la primera imagen oficial de la princesa Kate Middleton, casi dos meses después de haberse sometido a una operación abdominal. La princesa de Gales aparece sonriendo y rodeada de sus tres hijos, George, Charlotte y Louis, sentada en una silla de jardín y vestida con jeans, un suéter y una chaqueta oscura. La fotografía fue tomada por el príncipe William, su esposo, según el palacio de Kensington. "Gracias por sus deseos y su continuo apoyo durante los últimos dos meses. Les deseo a todos un feliz Día de la Madre", indica el mensaje junto a la imagen, firmado con una "C" de Catalina. El palacio especifica en un comunicado que la fotografía fue tomada "en Windsor a principios de esta semana". La última aparición pública de la princesa se remonta a la misa navideña de la familia real en Sandringham. La fotografía publicada el domingo es la primera imagen oficial de Kate desde su hospitalización el 16 de enero por una operación abdominal, cuya causa no ha sido revelada. El Palacio de Kensington dijo entonces que la princesa no reanudaría sus actividades oficiales antes de Pascua y desde entonces había permanecido casi invisible, lo que generó especulaciones y preguntas sobre su estado de salud.