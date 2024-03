Borja rompió el silencio y contó detalles sobre su cruce con Barco por el penal en Tucumán

El goleador de River recordó aquella disputa y dio a conocer qué explicación le dio Facundo Colidio al meterse y tirarle lejos la pelota al delantero colombiano.

La etapa conflictiva quedó atrás y en la actualidad reina la armonía interna en River. Sin embargo, uno de los episodios polémicos que marcó al equipo fue el empate sin goles contra Atlético Tucumán de visitante, durante la quinta fecha de la Copa de la Liga en la Zona A. En ese encuentro, el colombiano Miguel Borja y Esequiel Barco protagonizaron una disputa por dos penales que resultaron en una situación incómoda para ambos jugadores.

Para recordar aquel incidente del 14 de febrero, inicialmente, Borja intentó recuperar la pelota detrás del arco, pero Barco lo anticipó. Posteriormente, Facundo Colidio, con el balón en su posesión, intervino cuando Borja solicitó la pelota. Las cámaras captaron que Colidio interpretó señales de Barco para sacar la pelota fuera del campo, a pesar de la cercanía de Borja con el brazo extendido. Esto llevó al público a pensar que Colidio tomó partido a favor de Barco en la discusión.

La situación no concluyó ahí. Más tarde, Borja se dirigió hacia la pelota arrojada por Colidio, acercándose al punto de penal donde Barco se preparaba mentalmente para ejecutar el tiro. Colidio volvió a involucrarse con algunas palabras dirigidas a Borja, quien finalmente se rindió, evidenciando su frustración al patear la pelota lejos mientras sus compañeros intentaban calmarlo.

En una entrevista con ESPN Colombia, Borja recordó el altercado: "Son momentos típicos de los partidos, es normal tener el deseo de contribuir al equipo, como lo hacía Barco. Yo tenía muchas ganas de cobrar el penal, pero él tomó la pelota primero. Cuando fui a buscar la otra pelota, Colidio la lanzó hacia atrás, y eso me pareció extraño".

"Corrí para llegar primero que Barco al penal, pero él fue más rápido. Al día siguiente, le pregunté a Colidio por qué lo hizo, y él me dijo que en ningún momento me vio a mí, solo a Barco. Todos lo criticaban, pero él aseguró que no me vio, estaba confundido. Son cosas que suceden en el partido, y yo le creo porque nunca he tenido problemas con mis compañeros", agregó Borja al explicar las razones que le dio Colidio.