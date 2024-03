Javier Milei condenó el crimen del playero en Rosario y ratificó la lucha contra el narcotráfico: “Son ellos o nosotros”

"El kirchnerismo y el socialismo entregaron la ciudad a la delincuencia, y hoy lamentamos 4 homicidios en una semana", expresó el Presidente en su cuenta de X.

El presidente, Javier Milei, se pronunció en redes sociales por los hechos de violencia que atraviesa la ciudad de Rosario, Santa Fe, tras el crimen de taxistas y un playero.

"Mientras sea Presidente, no vamos a dejar de perseguirlos. No vamos a dejar de requisar las cárceles. No vamos a titubear cuando la vida de un inocente esté en juego. No vamos a permitir que sigan gobernando Rosario. Las Fuerzas de Seguridad tienen nuestro apoyo irrestricto para hacer lo que sea necesario para reinstaurar el orden", expresó en una publicación.