En vivo: comenzó la entrega de los Premios Oscar 2024, todos los ganadores de la gran noche del cine

Después de mucha expectativa, este domingo los Premios Oscar destacan a las mejores películas del cine de Hollywood como el del mundo. La ceremonia, que se lleva a cabo en el Dolby Theatre del Ovation Hollywood, resalta el desempeño de actores, directores, vestuario, guión y banda sonora de la industria.

Oscars 2024

La película más nominada de esta 96ª edición de los Premios de la Academia es Oppenheimer, la cual resalta del resto con 14 nominaciones, entre ellas: Mejor Director, Mejor Película, Mejor Actor Principal y Mejor Actriz de Reparto. Mientras que en segundo lugar se ubica Poor Things. La película protagonizada por Emma Stone llega con 12 nominaciones.

Una vez más, el encargado de conducir la prestigiosa ceremonia es Jimmy Kimmel. Con su estilo perspicaz, el actor –que ocupa este rol por cuarta vez– abrió la noche con un cálido saludo al público: “Que honor estar aquí, gracias por recibirme de vuelta. Esta noche está llena de talento”. Al mismo tiempo, también hizo referencia al fenómeno global que logró Barbie: “Aquí estamos celebrando lo mejor de lo mejor, empezamos con la película más grande del año. Que increíble logro tomar una muñeca que ya a nadie le gustaba. Margot Robbie fue la que unió todos estos esfuerzos. Margot, quiero que sepas que si no ganan un Oscar, igual ya ganaron algo mucho más importante”.

Después, Kimmel resaltó el otro éxito del año: “Y luego tenemos al otro éxito del año, Oppenheimer, dirigida por el gran Christopher Nolan. Y su colaborador Cillian Murphy, felicidades a Robert Downey Jr también”.

Mejor Actriz de reparto: Da’ Vine Joy Randolph por Los que se quedan

“No pensé que esta iba a ser mi carrera, empecé como cantante y mi mamá me dijo cruza a ese teatro, hay algo ahí para ti. Agradezco a mi madre por eso. Estoy agradecida con toda la gente aquí, y por mucho tiempo quise ser distinta. Y ahora me doy cuenta que solo necesito ser yo misma. Te agradezco cuando yo era la única chica negra en la clase y me dijiste que era suficiente y que íbamos a forjar mi camino. Estoy agradecida con todas las mujeres que estuvieron a mi lado”, dijo la actriz estadounidense al subir al escenario.

Mejor Cortometraje animado: War is over! Inspired by the Music of John & Yoko

Luego, Chris Hemsworth y Anya Taylor-Joy fueron los encargados de anunciar el próximo galardón. La obra estadounidense es el único corto en animación 3D. La historia está inspirada en el tema de John Lennon y Yoko Ono. Al subir al escenario, Dave Mullins y Brad Booker dijeron: “Queremos agradecer a la academia por este premio, John Lennon y Yoko Ono escribieron una canción que nos inspiró, un mensaje antiguerra que tratamos de honrar con esta cinta”.

Mejor Película animada: El niño y la garza

Para continuar, la dupla de actores presentó el siguiente premio. Basada en el libro de 1937, esta animación es obra del estudio Ghibli. Hayao Miyazaki no estaba presente y los conductores aceptaron el premio en su lugar.

Mejor Guión original: Anatomía de una caída

Justine Triet y Arthur Harari: “Muchas gracias, me ayudaría en mi crisis de la mediana edad. Este es un año muy loco, mucho glamour esta noche. Tenemos dos hijos en casa, estábamos en el cencerro y los pusimos a ver caricaturas, no existía una línea entre el trabajo y los pañales y después llegaron los productores y ahí es cuando las cosas enloquecieron. Quiero agradecerle a todo el elenco por lo que hicieron”.

Mejor Guión adaptado: American Fiction

Cord Jefferson: “Por Dios, muchas gracias. Esto significa el mundo para mí, gracias a la Academia. Estoy pidiendo que reconozcan que hay muchas personas afera que quieren la oportunidad que a mi me dieron. Entiendo que esto es riesgo, pero películas de 200 millones también lo son y no siempre fncionan. En lugar de hacer una pelicula más cara hagan 10 o 20 películas más baratas. Quiero que otras personas también vivan esto”.