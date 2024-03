Caputo se reúne con los grandes supermercados en medio de una aceleración de precios

Los primeros datos privados muestran un ritmo más rápido de remarcaciones en la primera semana de marzo. El jefe del Palacio de Hacienda explicará su visión del plan económico y reclamará por la “presentación” de los precios al consumidor que aparecen en las góndolas.

En medio de una aceleración de precios en la primera semana de marzo, el ministro de Economía Luis Caputo citó a una reunión para este lunes a la tarde a las grandes cadenas de supermercados, días después de un encuentro que sostuvo con CEOs de firmas de consumo masivo. El jefe del Palacio de Hacienda explicará su visión del plan económico y reclamará por la “presentación” de los precios al consumidor que aparecen en las góndolas, un tema que abordó en privado con los empresarios y que después planteó en redes sociales.

Caputo volvió de Punta Cana tras participar de la reunión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), una de las entidades financieras regionales con la cartera de inversión más grande hacia la Argentina. El viaje se dio mientras en la Casa Rosada se inició una nueva ronda de negociaciones con los gobernadores para empujar una nueva ley ómnibus a cambio de un alivio fiscal hacia las arcas provinciales. En la isla, Caputo se reunió con autoridades del BID, que habilitaron un préstamo de USD 400 millones para asistencia alimentaria, y de Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

A Caputo lo espera este lunes una reunión con ejecutivos de grandes superficies comerciales. Tendrá como objetivo “dialogar sobre la evolución de la macroeconomía”, algo similar a lo que fue planteado antes de la mesa amplia del miércoles pasado con directores ejecutivos de firmas de consumo masivo. El ministro de Economía explicará este lunes, tal como la semana pasada, los próximos pasos de su plan económico. A los empresarios les aseguró que no hay en el horizonte una devaluación brusca, lo que posiblemente asome para el mercado como una de las incógnitas más grandes sobre la hoja de ruta del Gobierno de Javier Milei.

De fondo, hay una preocupación en el equipo económico sobre el ritmo de remarcación de precios en las góndolas y de qué manera son presentados al consumidor en los supermercados. Primero había trascendido como uno de los temas en conversación con las empresas de consumo masivo la semana pasada y luego fue expresada directamente por Caputo en su cuenta de X.

El jefe del Palacio de Hacienda dijo que hubo “coincidencia en que los precios van a seguir bajando y que es importante transparentar el precio real por unidad de los productos de manera que puedan ser capturados apropiadamente por el Indec”, planteó. Horas después posteó un video de góndolas de una cadena de farmacias en el que se dejaban ver carteles con promociones, descuentos y bonificaciones debajo de cada producto.

“A muchas empresas les pasó que pricearon sus productos esperando un escenario catástrofe que no se materializó. Hoy tienen precios de lista muy altos que la gente no convalida mayormente, y que ya han empezado a bajarlos, pero vía promociones, del tipo ‘60 pct de descuento en la segunda unidad’ o hasta ‘2x1′”, señaló. “Estos descuentos si bien no los capta el Indec por su modalidad lógica de medición por unidad, son una clara señal de desaceleración inflacionaria”, concluyó.

El último informe del Indec, con datos a diciembre, mostró una caída interanual de 6,6% y de 4,6% en comparación con el mes anterior. En ese último número puede influir un comportamiento que observaron los supermercadistas: los consumidores trataron de anticipar la mayor cantidad de compras posibles en noviembre al dar por descontado que el mes siguiente habría una devaluación, tal como sucedió.

En aquella reunión habían estado representantes de firmas líderes como Las Tres Niñas, Molinos Río de la Plata, Molinos Cañuelas, Quickfood, Establecimiento Las Marías, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Arcor, Mondelez, Mastellone, Loreal, Danone, Unilever, Compañía Industrial Cervecera, Coca Cola, Nestlé y Quilmes.

El ministro destacó ante los empresarios la desaceleración de la inflación a partir del “ordenamiento de las cuentas públicas” y la “mejora en la hoja de balance del Banco Central”. Además, repasaron las últimas medidas que impulsó Lavigne para desregular el comercio exterior e interior y eliminar los controles que utilizaba el anterior Gobierno. La Libertad Avanza por ahora espera que la “certidumbre” sobre el futuro de la macro evite una nueva escalada en los precios de las góndolas, es decir, que no haya un proceso de “cobertura”.

Entre las principales desregulaciones se encuentran la no renovación del programa Precios Justos, la derogación de las leyes de Abastecimiento, Góndolas y Observatorio de Precios, la finalización de fideicomisos, y la derogación de regímenes informativos. Hay consenso entre las empresas de que todas esas legislaciones implicaban mayores costos y menor competitividad.

Los primeros números privados de medición de precios en la primera semana de marzo exhiben una aceleración. El índice de precios que elabora la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) mostró su mayor suba semanal desde principios de año, con un rebote del 5,7% en los últimos 7 días. En tanto, LCG registró un incremento del 3,6% en alimentos y bebidas, un salto similar al de la segunda semana de enero, que luego se atenuó.