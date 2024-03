El crecimiento de los ríos pone en riesgo a varios pueblos jujeños

El pueblo de León y otros cercanos sufre la crecida de ríos Grande y Chañi. Hay momentos en los que el agua ingresa al pueblo. Los vecinos solicitan la urgente construcción de defensas.

Vecinos autoconvocados de León no saben a quién dirigirse en el desesperado pedido de ayuda frente a la crecida de los ríos. Necesitan de forma urgente la construcción de defensas para evitar que ingrese el agua a la comunidad.

Mientras esperan una respuesta de las autoridades competentes, se instalaron en los sectores más afectados y, con picos y palas, procedieron a realizar unas defensas provisorias con piedras y ramas.

Cristian Aisama comentó a El Tribuno de Jujuy que por las intensas precipitaciones por las que está atravesando la provincia, la comunidad de León está atravesando una situación muy complicada, tras la crecida de los ríos Chañi y Grande que bajan de la Quebrada.

Cada vez que ambos ríos crecen y se unen, los vecinos se ven perjudicados, ya que el caudal de agua ingresando cada vez más alrededor del pueblo, avanzando por los espacios deportivos, recreativos y sobre todo llegando a las casas.

"Hoy en día tenemos el predio del centro gaucho lleno de piedra, es lame y es preocupante también para las casas que se encuentran cerca de lo que sería el margen del río, ya que el mismo municipio autorizó esos lugares para que la gente pueda vivir y hoy en día no se hacen cargo y están en total abandono", contó Aisama.

Esta es una preocupación de todos los vecinos de la zona, ya que a orillas del río no cuentan con gaviones suficiente, ni defensas y mucho menos un encauce. Hace años se encuentran solicitando que se les brinde una solución a esta problemática que afecta a toda la comunidad.

"Venimos presentando notas con más de 300 firmas, solicitando las defensas hace tiempo a las autoridades competentes y a las autoridades provinciales a través de nuestros representantes del municipio y no nos brindaron respuestas hasta ahora. Esta problemática la venimos padeciendo hace años, el tema del encauce lo venimos solicitando desde el año pasado cuando en un cierto tiempo no llovía y que ahora con estas consecuencias de no haberlo hecho, nos vemos perjudicados todo nosotros", dijo Aisama.

Los vecinos en tiempo de lluvias no pueden dormir por miedo a la crecida, ya que corren el riesgo de que el agua ingrese al pueblo. "En muchas oportunidades los vecinos salieron con pala y pico a realizar pozos para desviar el río y evitar que ingrese el agua, cuando sabemos que hay ciertas entidades del estado tendrían que haber hecho el encauce", expresó Isabel Balderrama, vecina de la zona.

En las últimas horas los vecinos se vieron perjudicados y temerosos por el ingreso del agua a distintas calles del pueblo. "Qué quieren que pase a mayores para que las autoridades recién hagan algo por el pueblo, ellos saben bien en la situación en la que nos encontramos", expresó la mujer.

Cansados de presentar notas, proyectos y propuestas que quedan en la nada, en promesas que no se cumplen, decidieron hacer un bolsillo común por familia y poner cierta cantidad de dinero para poder alquilar una máquina para poder hacer el mínimo desvío del río Chañi.

Gregorio Tintilay uno de los vecinos afectados tras la crecida de dicho río, agregó que en su caso "tengo un emprendimiento caprino y estamos explotando la apicultura, donde no solamente vivo yo, sino que viven varias familias de ese trabajo. Con la crecida que hubo no quedó ninguna colmena, se llevó todo el río y los corrales quedaron totalmente inutilizados. En este momento estamos improvisando un corral nuevo para guardar nuestros animales. Es lamentable porque nosotros tenemos reproductores que hemos traído desde Nueva Zelanda, lamentablemente no es la primera vez que ocurre esta situación en esta localidad. Las autoridades se acuerdan el día 27 para festejar el Día Grande de Jujuy. Tal día es una fecha es honorable, pero las autoridades se olvidan después. No vienen nunca. Vienen a sacarse la foto y después que se aguante el pueblo como pueda. Se olvidan que aquí hay familias descendientes de aquellos patriotas que todavía siguen viviendo acá y siguen aportando a su pueblo y resulta que las autoridades miran por otro lado aunque sea que vengan con una mentirita, pero que vengan y nos den la cara", exigió.

Los vecinos de León piden ser escuchados por las autoridades correspondientes para que les brinden soluciones concretas.