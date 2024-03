Kate Middleton confiesa haber editado la foto junto a sus hijos y pide disculpas en sus redes sociales

Kate Middleton admitió haber editado la foto que compartió junto a sus hijos. La imagen fue posteada este domingo a través de la cuenta oficial del Palacio de Kensington para brindar sus saludos por el Día de la Madre en Gran Bretaña. Enseguida los usuarios comenzaron a marcar que la imagen tenía errores y desde la corona tuvieron que salir a aclarar lo que sucedió.

“Como muchos fotógrafos aficionados, de vez en cuando experimento con la edición. Quería expresar mis disculpas por cualquier confusión que haya causado la fotografía familiar que compartimos ayer. Espero que todos los que celebran hayan tenido un muy feliz Día de la Madre”, escribieron a través de la cuenta oficial de los príncipes de Gales.

Like many amateur photographers, I do occasionally experiment with editing. I wanted to express my apologies for any confusion the family photograph we shared yesterday caused. I hope everyone celebrating had a very happy Mother’s Day. C