Una idea de nación arcaica y excluyente

La Casa Rosada cambia de piel, a tono con los caprichos de sus nuevos ocupantes.

Por Roy Hora

Para Clarín

La Casa Rosada cambia de piel, a tono con los caprichos de sus nuevos ocupantes. La desaparición de Salón de las Mujeres es la respuesta a las grandes innovaciones que Cristina Kirchner introdujo en su primera presidencia (2007-11).

En esos años políticamente cargados, impulsó una profunda transformación de la estética y las funciones de un edificio que, hasta entonces, en democracia y en dictadura, había operado como una opaca máquina de poder, en la que imperaban las rutinas de la administración y los rituales de Estado.

Durante toda esa etapa, que duró más de un siglo, sólo el célebre balcón de primer piso, el que mira a la Plaza de Mayo, servía para conectar a los amos de la Casa Rosada con el sonido y la furia de la política popular.

Cristina alteró ese viejo equilibro. En 2009, Cristina creó el Salón de las Mujeres y, un año más tarde, la Galería de los Patriotas Latinoamericanos. Allí el visitante sentía el peso de la historia, expuesto en una versión partisana y radicalizada de la tradición nacional-popular.

Allí se exhibían, en lugares privilegiados, los retratos de Kirchner y Guevara, Rosas y Perón, el mártir Salvador Allende y el Comandante Hugo Chávez. Allí tuvo lugar el velatorio de Kirchner. Con Cristina, también el Patio de las Palmeras se convirtió en un espacio politizado, donde los jóvenes enrojecían sus gargantas dando testimonio de su vocación militante.

Cuando llegó al gobierno, Mauricio Macri desarmó la Galería de los Patriotas Latinoamericanos. Fiel a su estilo confrontativo, Milei decidió ir mucho más lejos, y el 8M arrasó con el Salón de las Mujeres. No dejó pasar la oportunidad que le brindaba el Día Internacional de la Mujer para, en un mismo movimiento, irritar a sus críticos y retemplar el compromiso de su feligresía.

Mientras espera que la economía resucite, arenga y entretiene a sus seguidores con una anacrónica y dañina guerra cultural, que tiene al feminismo entre sus rivales. La política de la polarización, de a ratos tan rendidora en nuestra vida pública, encontró un nuevo espacio en el que desplegarse.

Milei podría haber optado por una reforma menos drástica del Salón de las Mujeres, toda vez que, a diferencia de la Galería de los Patriotas, el espacio consagrado a reconocer el aporte de las mujeres a la construcción de una nación más igualitaria y plural está lejos de ser una incrustación de la ideología nacional-popular o “socialista”.

El Salón de las Mujeres no proponía una visión radicalizada de la gesta feminista. De hecho, además de bajar los retratos de Eva y las Madres de Plaza de Mayo, Milei también debió deshacerse de Mariquita Sánchez de Thompson, Cecilia Grierson y Victoria Ocampo, así como de otras figuras muy alejadas de las tradiciones político-ideológicas que tanto aborrece.

El nuevo Salón de los Próceres reúne los grandes nombres del panteón nacional (San Martín, Belgrano, Sarmiento) con otros muy discutibles (Victorino de la Plaza y sobre todo Carlos Menem) y otros de menor relieve (Bouchard, Cabral, Francisco Moreno).

Este incoherente conjunto propone tres mensajes. Primero, celebra la era liberal y de la economía orientada por el mercado. Segundo, elogia al nacionalismo territorial y a los hombres de armas. El tercer mensaje se recorta por la negativa: no sólo no hay mujeres sino que tampoco hay figuras asociadas con la historia de nuestra democracia. Visto en conjunto, el panteón de Milei ofrece una visión del pasado no sólo misógina sino también arcaica, que huele a naftalina.

Con independencia de cualquier forma de adhesión al feminismo militante, el reconocimiento de la desigualdad de género y la necesidad de combatirla son creencias compartidas por amplios sectores –probablemente hoy mayoritarios– de nuestra sociedad.

Del mismo modo, y pese a muchas frustraciones, la democracia representativa tal como la conocemos y practicamos –y esto incluye políticos profesionales– sigue siendo valorada. El gesto de impugnar estas ideas puede resultar políticamente rentable durante un momento de malestar y frustración como el que hoy atravesamos.

Pero una política tan divisiva tiene costos. Es contradictoria con el ideal de comunidad política tolerante, diversa y plural sobre la que se asientan aquellas sociedades a las que quisiéramos parecernos. Su uso, además, puede volverse en contra de sus promotores.

La Casa Rosada, sede oficial del poder ejecutivo, más que expresar las preferencias de su ocupante de turno, debe condensar, en el plano simbólico, la unidad de la nación. Y así como la Galería de los Patriotas Latinoamericanos quiso imponer un mensaje que no estaba en sintonía con las corrientes predominantes de nuestra cultura política, así también el Salón de los Próceres propone un ideal que sólo convoca a una minoría.

Por estas razones, y a la luz de la experiencia pasada, esta imposición autoritaria no va a durar. Pero recordemos que, en una comunidad política constitucional y democrática, las formas son importantes. De allí que la próxima administración, cuando llegue en 2027, deberá revisar este abuso y proponer su reemplazo por una imagen del pasado acorde con las realidades de un país que aspira a ser parte integral del siglo XXI.

En esa imagen deberán tener su lugar las mujeres, al igual que todas las personas que, cualquiera sea su género, contribuyeron de manera destacada a la forja de una sociedad más libre y más próspera, más igualitaria y más democrática.