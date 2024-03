El tenso cruce entre Laura Ubfal y Sol Pérez durante la gala de Gran Hermano

Las analistas se trenzaron en una discusión en torno a la salida de Sabrina Cortez de la casa.

La corta estadía de Sabrina Cortez tras entrar en la segunda etapa del repechaje de Gran Hermano fue el detonante para que Laura Ubfal y Sol Pérez emularan a Furia y Agostina y protagonizaran una discusión que se extendió hasta el final del programa donde la intensidad no disminuyó ni un ápice.

Todo comenzó cuando la periodista de Intrusos criticó una frase poco feliz de Sol Pérez sobre el supuesto casting sábana que habría tenido la mendocina con un conocido productor del ciclo, moción que acompañó Ceferino Reato.

“Yo quiero decir que no coincido en absoluto con lo que están diciendo Sol y Ceferino porque me parece discriminador tratar a Sabrina como que es linda”, dijo Ubfal y Pérez explotó: “Yo dije que dije que le inventaron un casting sábana, se meten con lo que ella hace en su vida privada”, protestó.

“Yo creo que te estás identificando porque sos una chica divina y maravillosa y laburante como pocas”, adujo Ubfal, haciendo que Pérez enfurezca. “No me encasilles en ningún lado, Laura. Mostrá la agenda con la que viniste, una agenda así de grande Furia”, le respondió.



La discusión duró todo el programa, y en los intermedios se involucró hasta Ceferino, que le hizo notar a Ubfal que “se le soltó la lengua”, cosa que no aminoró en nada el nivel del conflicto, en el que Del Moro por momento era un espectador impasible hasta que en el último bloque preguntó si alguien quería decir algo y reinició el conflicto.



“Cuando vos haces sentir mal a alguien, y todos entendimos lo mismo, me parece que lo mejor, como una buena mujer, es pedir disculpas. Yo jamás haré sentir mal a un compañero de trabajo y si alguna vez lo hice le pido disculpas”, dijo Pérez, pero cuando Del Moro le preguntó a Ubfal si quería pedir disculpas, ella se negó. “¿Sabés por qué no te pido disculpas? porque no entendiste”, dijo.