Francos: "En este tramo, el Presidente puede gobernar sin DNU, Ley Bases ni reforma fiscal"

El ministro del Interior participó del AmCHam Summit 2024. Consideró que Argentina viene "muy bien" y defendió el Pacto de Mayo. "¿Quién puede estar en contra?", lanzó.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, participó este martes en AmCHam Summit 2024, el ya tradicional evento de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, y destacó los primeros tres meses del Gobierno de Javier Milei. "Argentina viene muy bien", consideró el funcionario. Entrevistado por el periodista Alejandro Fantino, Francos disertó en la jornada horas más tarde que el titular de Economía, Luis "Toto" Caputo. Pacto de Mayo, situación económica, social y política, e inflación son algunos de los puntos que abordó el dirigente durante su alocución. "El Presidente tiene la convicción de que puede gobernar sin el DNU, sin la ley bases y sin la reforma fiscal sin ningún problema en este tramo de su Gobierno", declaró. Antes, al principio del discurso, Francos sostuvo que "Argentina viene muy bien". "Tenemos un gobierno que inició una cuestión tomando un país en una situación crítica y tomó medidas que, de alguna madera, pueden decirse 'duras' pero que tuvieron resultados inmediatos", amplió. En ese sentido, consideró que "reducir 15 puntos de déficit fiscal y llevarlo a cero ha sido un enorme esfuerzo que llevó adelante el presidente Milei con una enorme convicción." Además, resaltó: "Tengo la certeza, la seguridad, de que con la convicción y el coraje se puede dar vuelta un ciclo muy largo de decadencia que vivió la Argentina. Hoy hay expectativas distintas". La participación de Francos en el evento AmCHam Summit 2024 llegó en medio de las negociaciones con las provincias rumbo al Pacto de Mayo convocado por el Presidente. Esa conversación lo tiene al ministro como uno de sus protagonistas principales, ya que es el encargado del vínculo con los gobernadores. "Estoy tan convencido del Pacto de Mayo que lo traigo conmigo siempre. Es un pacto sencillo, no es nada que no sepamos y que no hayamos hablado varias veces", comentó en referencia a los puntos planteados por Milei. Acto seguido, el dirigente mostró una copia del documento que contiene los 10 puntos y recibió los aplausos de la concurrencia. Sobre la convocatoria a las provincias, explicó que "son principios básicos". "¿Quién puede estar en contra de que podemos sancionar un nuevo sistema tributario en Argentina, reformas previsionales o la reforma laboral? Creo que todos acordamos en que esos cambios hay que hacerlos, porque el sistema no funciona como está", sostuvo. En cuanto a la situación económica, celebró la desaceleración de la inflación y destacó que "pasamos de una hiperinflación casi clavada en diciembre a dominarla en el 25% y a tener un 13% en febrero. Además, dijo que "en marzo va a ser igual, la inflación va a seguir cayendo". Al hablarle a los empresarios, Francos consideró que "esta es una oportunidad que no podemos desaprovechar". "Tenemos que aprovechar entre todos este envión para cambiar las reglas de juego, para cambiar el país, para tener empresas que puedan invertir, crecer, desarrollarse, para recuperar los niveles de educación y de bienestar que tenía este país y que lo fuimos perdiendo", sentenció el ministro del Interior. Por último pidió tener "confianza y esperanza, porque tenemos un presidente que tiene convicción y coraje. Acompañemos". El viernes pasado, Francos participó de la reunión con los gobernadores en la Casa Rosada. El cónclave fue celebrado por los jefes provinciales, quienes remarcaron que fue un primer paso para retomar el diálogo luego de semanas de duras acusaciones cruzadas. Sin embargo, el camino a mayo es largo y todavía hay puntos ríspidos entre Nación y los distritos. Uno de ellos, por ejemplo, es el Impuesto a las Ganancias. La oferta del Gobierno fue que se apoye el Pacto de Mayo a cambio de la restitución de Ganancias. El convite no cuenta con el visto bueno de los mandatarios, que no quieren cargar con otro sablazo a los ya golpeados salarios.