Crítica de "Kung Fu Panda 4", el esperado regreso de Po a la gran pantalla

Po, nuevo Maestro Espiritual del Valle de la Paz, busca a su sucesor como el nuevo Guerrero Dragón mientras lucha contra una nueva enemiga: La Camaleona.

Por Fausto Fernández

Para Fotogramas

No deja de resultar abiertamente irónico que durante todo el metraje de esta cuarta entrega del panda con herencia Sammo Hung se insista en que los cambios son buenos, incluso necesarios; que se debe avanzar en la vida explorando nuevos horizontes y posibilidades para no quedarse jamás estancados en la confortabilidad y previsibilidad de lo de siempre… para que al final 'Kung Fu Panda 4' sea más de lo mismo, zona (divertida y de imaginería artes marciales Jackie Chan) de confort Dreamworks (al menos alejada del cataclismo woke que ha hundido a Pixar y Disney) y un riesgo cero tanto en animación y en guión, y esto lo remata la película, en sus títulos de crédito finales, poniendo cara de traviesa, dejando sonar una versión del 'Do it one more time' de Britney Spears.

Pues sí, 'Kung Fu Panda 4' lo ha hecho una vez más, a conciencia. Conciencia la de sus responsables, sabedores de lo que ha funcionado en esta franquicia animada (el humor, las peleas y coreografías kungfunescas y la ambientación animal exótica) y que no trastocan en lo más mínimo (regreso de villanos míticos de la saga inclusive) con un argumento que se pretende de progreso y sucesión (la sucesión del título de Dragón Guerrero es la excusa para los acontecimientos) pero que en realidad vuelve a recurrir al (de éxito probado y contrastado) esquema de viaje iniciático (en esta ocasión doble: Po y Zhen, y los dos padres de Po), bromas y enfrentamiento final con los villanos de turno. En este sentido, el film dirigido por Mike Mitchell es profunda y respetuosamente deudor de la tradición cinematográfica china (honkonguita) del género de artes marciales: el camino del guerrero, sea luchador o espadachín manco, o un panda héroe a su pesar. Cada nueva aventura es una repetición de la anterior, y a pesar de que se cuele ese destino de crecimiento espiritual y como luchador (la última cámara shaolin o el recibido báculo de la sabiduría de Po), nada se mueve del esquema argumental preestablecido.

'Kung Fu Panda 4' no se mueve aunque sus imágenes, en especial en las secuencias de peleas, no dejen de hacerlo (a veces de la manera mareante, un sacrilegio para la escuela Bruce Lee, Li, Liang o el que tocase, de los largometrajes de superhéroes). Que la animación mainstream que nos llega de Hollywood parece estancada, formalmente también aunque su abrumadora capacidad tecnológica sea una realidad, es un hecho, y no solo por las estupideces ideológicas y de agenda. La cuarta peripecia de este panda con la voz en el original de Jack Black, no sorprende en su diseño de personajes y escenarios, ni en los recursos de dirección a la hora de planificar las diversas escenas de acción (la bronca en esa taberna en frágil equilibrio sobre un acantilado, guiño a la chapliniana cabaña de 'La quimera del oro'; el ataque al palacio de la hechicera camaleón…), siendo el ejemplo más frustrante el estimulante apunte estilístico de una lucha vista como siluetas en sombra, apenas unos segundos de originalidad prontamente devueltos al libro de estilo oficial.

Cuestiones picajosas de crítico picajoso al margen, 'Kung Fu Panda 4' se deja ver con agrado, no abusa de lo de verse obligado a meter un gag cada tres segundos, se ríe de la inquisitorial corrección política (los conejitos celebrando la violencia por la violencia) y regala al público no infantil un toque cinéfilo inusitadamente estimulante al recrear en la relación entre Po y la zorra (perdón, la raposa), y en algunos de los pasajes de sus peripecias, la de Charles Bronson y Kathleen Wilhoite en 'La ley de Murphy', de J. Lee Thompson, y 'Límite: 48 horas', de Walter Hill.

Para conservacionistas de los pandas y del modelo Dreamworks Animation.