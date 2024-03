Estefi Berardi tuvo que ser atendida de urgencia y vivió momentos de tensión

La panelista, Estefi Berardi, relató el drama que vivió durante la madrugada hasta terminar finalmente en la guardia donde fue atendida de urgencia.

La periodista Estefi Berardi contó a través de sus redes sociales el particular inconveniente de salud que tuvo durante la madrugada por el cual necesitó ser atendida de urgencia.

Con la cantidad de mosquitos que sobrevuelan Buenos Aires, y la cantigas de casos de dengue registrados, Estefi contó que tiró repelente en su cuarto para poder dormir tranquila durante la noche. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario.

“Se me hinchó la boca de esta manera a la madrugada por el contacto con el veneno de los mosquitos. Miedo, me re ardía”, comenzó contando la panelista en sus historias y adjuntó una imagen de su boca completamente hinchada.

Luego continuó con el relato sobre su mal momento y explicó: “Frenaba con hielo y cuando se acaba se me volvía hinchar. No sabía que tomar, las farmacias cerradas a esa hora. No dormí en toda la noche, la pasé súper mal. Es la primera vez que me pasa, parece la boca inyectada”

De todas formas, no fue más que un susto por alergia, y Estefi se dirigió a la guardia donde le colocaron una inyección, y una vez que bajó la inflamación, y pudo continuar su rutina con normalidad.

