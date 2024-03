Milei: “Prefiero soportar un poco más esta situación débil de actividad pero evitar la hiperinflación”

El Presidente ratificó el programa económico y dijo que la inflación “ya está por debajo de un dígito”, aunque admitió que marzo “es un mes con una estacionalidad profundamente complicada”.

Un día después de conocerse el dato de inflación de febrero, que ratificó una baja en el ritmo de aumento de los precios, el presidente Javier Milei aseguró hoy que sostendrá el plan económico porque prefiere “soportar un poco más esta situación débil de actividad pero evitar la hiperinflación”.

En ese sentido, afirmó que “la inflación core (núcleo) está por debajo del 10%”, aunque admitió que marzo “es un mes con una estacionalidad profundamente complicada”.

“Abrir el cepo está mucho más cerca que lejos. Las estimaciones del Fondo analiza que sería posible hacerlo a mitad de año. Es más, hay economistas que consideran que lo podríamos hacer ahora”, dijo Milei.

Durante una entrevista con el periodista Eduardo Feinmann en Radio Mitre, el mandatario explicó que “si hubieran abierto el cepo el primer día, “la corrida tenía el 100% de probabilidad”, y que por eso prefiere evitar riesgo.

“El problema es que si nosotros abrimos nadie me asegura que no haya una corrida. Por eso dije que para abrirlo ahora necesito conseguir 15000 millones de dólares. No estoy dispuesto a correr el riesgo, prefiero soportar un poco más esta situación débil de actividad pero evitar la hiperinflación. Estamos comprometidos a exterminar la inflación y lo estamos haciendo. Si uno mira los números de marzo, a pesar de un repunte, la inflación está en el orden del 7 u 8%”, sostuvo.