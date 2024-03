“Milei es el resultado del derrumbe de los liderazgos nacionales”

Así lo aseguro el Dr. Julio Burdman, economista que analizó los primeros meses de la gestión de Javier Milei y su manera de gobernar con métodos distintos a los tradicionales.

Este miércoles el Dr. Julio Burdman ha visitado los estudios de Radio Panorama y se refirió a los primeros meses de gestión de Javier Milei al mando del estado argentino, que segú expresó “son tres meses que han parecido dos años”.

“Lo más interesante del periodo Milei es que está inaugurando una forma de vincularse con las provincias completamente distinta a lo que conocíamos. En toda la democracia no tuvimos algo así. Es un presidente que no tiene gobernadores, que ha ganado las elecciones sin partidos con presencia en las provincias. Es tan distinto en su estructura política que para algunos es novedoso y para otros es algo alarmante”, destacó.

“El presidente Milei y la gente que lo rodea están convencidos que la forma de hacer política a través de las redes, de los discursos rimbombantes, de la confrontación tan directa que tiene con sus adversarios, reemplaza una forma de hacer política a la construcción de apoyos de abajo hacia arriba, porque todo pasa en el nivel más alto, según Milei”, destacó Burdman y agregó “algunas de las provincias en las que ha ganado por mucha diferencia, han sido provincias que él nunca visitó. Entonces él cree que esos apoyos se basan en el juego de las redes sociales. No pasa más por tener presencia en actos ni estructuras locales o candidaturas. Puede que estemos ante una nueva manera de hacer política, que presinde de todo lo que conocíamos”.

“Milei es el resultante de que los liderazgos nacionales se han visto derrumbados”, sentenció el economista. “Tanto Juntos por el Cambios como el Frente Unidos por la Patria no son lo mismo, porque Sergio Massa o Alberto Fernández ya no están más en la discusión política, más allá de que el expresidente por aparece en Twitter cada tanto, pero ya está en otro país, Massa se dedica a la actividad privada... Esa retirada de lso candidatos expresa que los liderazgos están en cuestión en lo que es política nacional, pero vemos que en la política provincia no es así”.

Al momento de ser consutlado por el congreso que el Partido Justicialista tendrá el próximo 22 de marzo, Julio Burdman indicó que vale preguntarse si a alguien le ineresa el congreso del PJ. “Aunque muchos dirigentes del justicialismo digan que hoy el PJ no sirve para gestionar un liderazgo político nuevo, el peronismo siguen siendo una fuerza predominante, hay mucho peronismo en el electorado, pero no hay un liderazgo o una coordinación”.

“En este marco, lo más probable es que haya un modelo tipo triunbirato, donde los principales elementos del peronismo se van a presentar. Tenemos por un lado el sindicalismo, por otro lado los gobernadores con fuerte incidencia en el norte y la pata kirchnerista. Esos tres grandes tercios pueden ser un modelo de conducción, pero eso no representa un liderazgo”, destacó el analista.