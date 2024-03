El Poder Ejecutivo adelantó el nuevo borrador de la ley ómnibus a los gobernadores

Así lo manifestó el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, luego de reunirse con el ministro de Interior, Guillermo Francos.

El gobernador Alfredo Cornejo se reunió este miércoles con el ministro del Interior, Guillermo Francos, en Casa Rosada. Durante el encuentro ambos dialogaron sobre el avance del Pacto de Mayo y los proyectos de ley que impulsa el Gobierno nacional. Al salir del cónclave, el mandatario confirmó a la prensa acreditada en el palacio de gobierno que antes del fin de semana el Ejecutivo enviará a la oposición un nuevo borrador de la ley ómnibus. “Tengo entendido que va a haber un borrador en el día de mañana, o pasado, y que nos lo van a girar a los 24 gobernadores, a los diputados y a los senadores. Un borrador mañana o pasado, eso es lo que el ministro me comentó. Por ahora no hay precisiones al respecto”, dijo el mandatario radical a periodistas acreditados en el Patio de las Palmeras de la Casa Rosada, a la salida de su encuentro con Francos. Cornejo y Francos volvieron a verse las caras esta mañana en la Casa Rosada, luego de las reuniones que tuvieron días atrás en Mendoza, cuando el ministro visitó la provincia para participar de las celebraciones de la Fiesta Nacional de la Vendimia. “Repasamos los temas, pero no hay precisiones porque todavía el ministro del Interior no tiene el proyecto de ley que va a mandar al Congreso ni sobre el Pacto del 25 de Mayo aparte de los puntos que ya anunciaron”, dijo Cornejo. Consultado sobre la posibilidad de reincorporar la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, sostuvo: “La mayoría de las provincias creemos que debe restablecerse. Es progresivo, no de los que gravan al consumo o la actividad económica, y la mayoría de los países del mundo lo tienen”. “El Ministro no dijo si iba a sumar la reforma laboral en la ley, tampoco lo hablamos. Pero la relación laboral también debe pasar por el Congreso. Si queremos crecer sostenidamente no se logra sólo con equilibrio fiscal, sino que también hay que hacer reformas que sean aprobadas en el Congreso”, dijo Cornejo. Tras semanas de duro fuego cruzado y en un escenario de desconfianza mutua, los gobernadores de todo el país se dieron cita el viernes de la semana pasada con Nación, como parte del Pacto de Mayo convocado por el presidente Javier Milei durante la apertura de sesiones ordinarias.