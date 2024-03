Sydney Sweeney se refirió al fracaso de Madame Web

Una vez más, la actriz Sydney Sweeney se expresa sobre el pésimo rendimiento de Madame Web en la taquilla, tras su broma en SNL.

Hace algunos días, la estrella de Euphoria fue presentadora en un episodio de Saturday Night Live, y como parte de su monólogo inicial se “burló” de la poca gente que ha asistido a las salas a disfrutar de su más reciente estreno.

Al igual que Dakota Johnson, quien ya se ha expresado varias veces de forma no muy positiva sobre el film, Sweeney habló con Los Angeles Times al respecto:

"A mi me contrataron sólo como actriz, así que simplemente acompañé en el viaje para lo que fuera que iba a pasar", dijo.

¿Madame Web era diferente al inicio?

Por su parte, las más recientes declaraciones de Dakota Johnson profundizan un poco más, sobre cómo el proyecto era de una forma cuando se unió y fue cambiando con el paso del tiempo: "Nunca antes había hecho algo así. Probablemente nunca volveré a hacer algo así porque no tengo sentido en ese mundo. Y ahora lo sé".

Sydney Sweeney y Dakota Johnson

"A veces en esta industria, te registras en algo, y es una cosa y luego, mientras lo haces, se convierte en algo completamente diferente, y piensas, ‘espera, ¿qué?’ Pero así fue. Una verdadera experiencia de aprendizaje y, por supuesto, no es agradable ser parte de algo que está hecho trizas, pero no puedo decir que no lo entiendo", dijo.