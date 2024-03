"No le hicieron ninguna propuesta a los gobernadores por los fondos que se apropiaron indebidamente"

El jefe del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Senadores, José Mayans, apuntó hoy contra el presidente, Javier Milei, por la tensa relación que mantiene con la vicepresidenta, Victoria Villarruel.

“Hay una actitud caprichosa del presidente, de tirarle toda la responsabilidad a la presidenta, que lo que está haciendo es cumplir con la Constitución y con la ley. La vicepresidenta no puede cerrar el parlamento, no tiene esta potestad, y el presidente tiene que entender eso. No puede estar llevándole ese tipo de acusaciones. No tenemos que pactar nada con él, el parlamento está en sesiones ordinarias, así que el parlamento tiene que trabajar”, aseguró el parlamentario, en diálogo con la prensa en las inmediaciones del Congreso de la Nación.

Y agregó: “No le hicieron ninguna propuesta a los gobernadores, de los fondos que se apropiaron de las provincias, indebidamente. Hay gobernadores que piden la actuación del Congreso para leyes como la ley del cheque y otras que hacen a los recursos de las provincias, que no están debidamente coparticipados”.