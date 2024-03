Plazos fijos versus billeteras virtuales: "Los precios no se quedan quietos, en ambos casos se pierde con la inflación"

Así lo explicó el periodista especializado en Economía, José Aranda, durante un diálogo con Noticiero 7. "Hay una realidad muy dinámica", dijo.

Durante un diálogo con la primera edición de Noticiero 7, el periodista José Aranda realizó algunas consideraciones sobre las opciones que deben contemplar los ahorristas al momento de optar por un plazo fijo o una billetera virtual, en un momento convulsionado para la economía argentina.

Aranda consideró en primero término que esta semana fue importante "la baja de tasas de política monetaria que realizó el Banco Central y que impacta en lo que le pagan los bancos a sus ahorristas" en plazos fijos.

"Las billeteras virtuales son una manera de ahorrar con un interés diario, pero también tendrán su baja porque en definitiva es un plazo fijo que estas billeteras tienen en un banco. Se trata de fondos comunes de inversión que también se ven afectados por esta baja en la tasa de interés. Si ya había una diferencia entre el plazo fijo y la billetera virtual, ahora se va a acentuar y hay que evaluar que tan conveniente es para el usuario", detalló.

¿Que nos conviene?

Consultado sobre cuál es la mejor opción al momento de ahorrar y procurar que nuestro dinero no se licue, subrayó que "hay una realidad muy dinámica, con una inflación del 14% en febrero y que en marzo estará quizás por arriba. Es un momento complicado para decidir. La diferencia es que en el banco, el dinero va a estar al menos 30 días sin poder moverse".

José Aranda

"Es difícil dar un consejo con todos los cambios que se van sucediendo. Mucha gente pone una determinada cantidad de plata a principio de mes en billeteras virtuales para ahorrar, pero los precios no se quedan quietos, entonces en ambos casos se pierde con la inflación", dijo.

Comprar un 0km, una difícil empresa

En otro tramo de la conversación, el especialista se refirió a los precios de los 0 kilómetro, explicando que son muchas las variables que han llevado a que los vehículos más económicos oscilen entre los 20 y 21 millones de pesos.

Entre esos factores detalló "la devaluación de diciembre y el mal llamado impuesto al lujo, que no subió topes. "Durante enero no hubo movimientos por no saber de cuanto iba a ser este impuesto".

Además indicó que también se debe contemplar la existencia de unidades en las concesionarias. "Esto fue una constante el año pasado, vas a tener disponibilidad en los vehículos que se hacen aquí, pero las fábricas o no los están enviando o bien privilegian los planes de ahorro.

"Todo esto ha llevado a que haya modelos que entre febrero y marzo suban hasta 5 millones (...) otro fenómeno es que con meses constantes a la suba, pero con salarios a la baja, resienten la venta. Nadie compra porque no llega, entonces a partir de esta semana lo que algunas concesionarias están haciendo es bajar el precio en algunos segmentos para poder vender", expresó.