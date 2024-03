El senador Montenegro se refirió al rechazo del DNU de Javier Milei

“Le pusimos un límite al ajuste brutal que sufre el pueblo argentino”, indicó.

“Hoy le pusimos un límite al ajuste brutal que sufre el pueblo argentino. Con el rechazo del decreto 70/2023 le decimos que no al desguace del Estado, no a renunciar a su función de control, no al avasallamiento del poder legislativo”, indicó el senador Montenegro.

Este jueves, la Cámara de Senadores de la Nación rechazó el decreto del Gobierno Nacional, y puso en jaque los cambios impulsados para reformar el Estado. Montenegro, tras las sesión también hizo referencia a la situación económica actual que vive el país.

“Esta norma habilitó la escalada de precios en los alimentos, en los servicios públicos, los medicamentos, la medicina prepaga, dejó a los alquileres sin marco regulatorio, entre otras numerosas medidas que afectaron negativamente el nivel de vida de la población. La iniciativa privada es necesaria y debe ser incentivada, pero sin el impulso del Estado es imposible concretar obras que no persigan lucro. Sin la colaboración del Estado Nacional junto al provincial, hubiera sido imposible el desarrollo de infraestructura, la creación de escuelas, salas de atención para la salud, seguridad y dar respuesta a los pobladores más lejanos. Allí donde no hay posibilidad de lucro, la iniciativa privada es inexistente; entonces el Estado tiene que seguir cumpliendo su función”, sentenció.

Finalmente, explicó que “el Congreso es el ámbito privilegiado dentro del ordenamiento democrático para construir acuerdos, no es con actitudes autoritarias que se construyen salidas duraderas para los tiempos de crisis. Es desde este lugar que afirmo mi compromiso inquebrantable en representación de Santiago del Estero y rechazo la iniciativa del ejecutivo por considerarla inconstitucional y lesiva para los intereses de los y las trabajadoras de nuestra querida provincia”.