Cuáles fueron las repercusiones del arco político tras el rechazo del Senado al DNU de Javier Milei

El revés para el Gobierno fue histórico ya que es la primera vez que la Cámara alta no aprueba un Decreto de Necesidad y Urgencia.

El Senado finalizó una larga sesión y rechazó el DNU 70/23 promulgado en diciembre por el presidente Javier Milei. Si bien todavía resta la decisión de Diputados para determinar el futuro de la norma, el revés para el Gobierno fue histórico ya que por primera vez, la Cámara alta no aprueba un Decreto de Necesidad y Urgencia. Esta decisión, con 42 votos en contra y 25 a favor generó fuertes repercusiones tanto desde el oficialismo como desde la oposición. Desde La Libertad Avanza condenaron el rechazo del Senado mientras que la oposición celebró la votación y apuntó: "Gana el pueblo argentino". Uno de los primeros funcionarios en referirse al rechazo del decreto en la Cámara alta fue el portavoz oficial, Manuel Adorni, quien criticó: "Nuevo récord histórico: la decadencia y el pasado por primera vez en la historia rechazaron en el Senado de la Nación un DNU a apenas tres meses de asumir el nuevo gobierno. Fin", expresó en su cuenta de X, con su estilo habitual. Te recomendamos: La primera reacción del Gobierno ante el rechazo del DNU: "La decadencia y el pasado" Si bien el presidente Javier Milei aún no se pronunció sobre la votación en la Cámara alta, reposteó un tuit que apunta: "La casta política vs. el pueblo argentino". "Los que están en rojo son todos traidores a la patria que quieren que siga todo igual. No les importan los pobres, no les importa el país. Solo les importan sus curros de políticos chorros", condena el posteo que compartió el Presidente junto a una foto que detalla el voto de cada uno de los Senadores. También reposteó una publicación de Iñaki Gutiérrez, exencargado de las redes sociales del Gobierno, quien apuntó: "Primera vez en la historia que una persona honesta y que no hizo nunca política llega a presidente. Primera vez en la historia que la política rechaza un DNU. Nunca quedó mas claro son ellos y sus privilegios contra el pueblo". La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se pronunció en el mismo sentido y aseguró: "Nunca vi una cosa igual. La resistencia al cambio y la defensa de los privilegios es tan profunda... pero nosotros seguimos de pie, sin rendirnos, sin dar marcha atrás. Vamos a cambiar el país, a pesar de todos los que destruyen al gobierno. No se preocupen: nos arreglamos sin ustedes". El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, también rechazó la decisión del Senado y apuntó: "Atacar el DNU es lisa y llanamente ATACAR lo que votaron el 56% de los argentinos hace 4 meses. Buscan proteger privilegios personales por encima de los intereses de toda la sociedad. Los mismos de siempre no quieren perder los privilegios de siempre". Jose Luis Espert se pronunció en el mismo sentido y condenó: "Lo que pasó recién en el Senado es trágico, al ser la primera vez en la historia que se rechaza un DNU. Es clarísimo que la casta política NO quiere cambiar la Argentina. Le hacen la guerra al pueblo y los argentinos se la ganaremos". Por su parte, el diputado del PRO Fernando Iglesias se alineó con el oficialismo y condenó el rechazó del Senado: "Después de 20 años de latrocinio y destrucción sistemática de las instituciones, el Senado acaba de poner su granito de arena en la decadencia del país. Primer DNU de la historia rechazado por una cámara. Los que se subieron al club del helicóptero peronista, háganse cargo", sostuvo. El diputado de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires Agustín Romo criticó particularmente el voto del senador Martín Lousteau ya que señaló que "se puso loquita para tratar el DNU porque dice que es inconstitucional cuando el siendo Ministro de Economía de CFK quiso cambiar toda la estructura de retenciones con una RESOLUCIÓN MINISTERIAL. Es un caradura", cuestionó. Desde la vereda opuesta, la diputada de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz celebró en sus redes sociales el resultado parlamentario y destacó: "Gana el pueblo argentino". En ese sentido, completó: "El Senado rechazó el DNU de Javier Milei que atenta contra los derechos de los argentinos, la Constitución Nacional y la posibilidad de construir un país industrializado con empleos de calidad. Ahora nos toca a los diputados frenar definitivamente este mamotreto, que desde que entró en vigencia no hizo más que empobrecer al pueblo y perjudicar el desarrollo productivo, social y cultural de la Argentina". En la misma línea se pronunció la diputada Natalia Zaracho quien sostuvo: "El Senado rechazó el DNU inconstitucional de Milei. Una mala noticia para los q piensan q pueden pasar por arriba de la constitución y cagarse en los derechos del pueblo. No hay q confiarse porque falta Diputados, pero vamos a estar afuera y adentro peleando para q sea rechazado", señaló con optimismo. El militante social Juan Grabois apuntó contra el DNU y remarcó: "Desde la oposición ejercemos nuestra obligación de oponernos a este gobierno hambreador y su DNU corruptor, destructivo e inconstitucional". "La representación política que ejercen nuestros diputados y senadores -electos por las mismas leyes electorales que llevaron a Milei al gobierno- se deslegitimaría precisamente si validara un decreto que rechazamos en fondo y en forma. Ahora los diputados deberán hacer lo propio. Se llama democracia. Si hay Club del Helicóptero, lo preside Villarruel y lo financia Macri". Por parte del mismo partido, el Senador Mariano Recalde expresó: "El Senado RECHAZÓ el DNU que le está arruinando la vida a los argentinos y argentinas. Esperamos que la Cámara de Diputados siga el mismo camino. Urgente y necesario es derogar este decreto". El diputado Wado de Pedro enfatizó: "Vamos a rechazar este DNU porque no sólo es inconstitucional, sino que también impone desregulaciones muy peligrosas. Una de ellas es la derogación de la Ley de Tierras Rurales, una herramienta esencial en la defensa de nuestra soberanía y nuestros recursos estratégicos. "Si durante estos tres meses, alguna persona o empresa extranjera compró un lago, un cerro, media provincia o tierras fronterizas, gracias a este decreto, hoy no tenemos forma de saberlo. Semejante desmanejo tiene implicancias que afectan incluso la seguridad nacional y el cuidado de nuestros recursos naturales", completó. Desde la izquierda, la diputada Myriam Bregman remarcó: "Ahora hay que rechazar el DNU en la Cámara de Diputados y declararlo nulo. No pueden quedar rastros de ese decreto nefasto".