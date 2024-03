Lousteau defendió su rechazó al DNU: “Puertas adentro, casi todos los radicales dicen que es inconstitucional”

El senador y presidente de la UCR quedó en el centro de la polémica porque, junto con Pablo Blanco, fueron los únicos dos del partido que rechazaron el decreto. “Este es un Gobierno que amenaza”, advirtió.

La sesión en la Cámara de Senadores en la que se rechazó el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 disparó una serie de polémicas y cruces tanto dentro del oficialismo como en la oposición, donde el foco estuvo puesto en el presidente de la UCR, Martín Lousteau, quien junto al fueguino Pablo Blanco fueron los únicos dos radicales que votaron en contra de la iniciativa oficial.

Horas después de la votación, en la que el DNU fue rechazado con 42 votos negativos y 25 a favor, el exministro de Economía de Cristina Kirchner defendió su posición y apuntó contra sus pares radicales, de quienes dijo que en privado piensan una cosa pero después votan otra.

“El decreto es inconstitucional de arriba para abajo, ni siquiera los propios considerandos del decreto explican cuál es la necesidad o la urgencia”, comenzó Lousteau hoy al explicar su voto en contra.

Durante una entrevista en Radio Con Vos, el senador, quien en diciembre pasado asumió como nuevo presidente de la UCR, afirmó que la posición de su partido es de rechazo del DNU, a pesar de que ayer, salvo él y Blanco, el resto de los legisladores radicales apoyaron el DNU o se abstuvieron. En ese marco, reveló que, en privado, “casi todos” los diputados y senadores radicales rechazan el decreto.

“Una cosa es la postura que tienen los radicales puertas adentro y otra cosa es cuando van y votan. Puertas adentro, todos o casi todos dicen que es inconstitucional y que es una barbaridad. Y después votan distinto. Algunos porque genuinamente habrán cambiado de posición, otros por conveniencia y otros por temor, porque este es un Gobierno que amedrenta, que amenaza, que infunde temor”, apuntó.

En ese sentido, dijo que “cada dirigente tiene que hacerse cargo”, aunque advirtió que “si un dirigente tiene miedo por lo que después le digan en un tuit, en la calle o en un medio afín (al Gobierno), después cómo proponen que hay que cambiar la Argentina con los debates que realmente hay que dar”.

“¿Cuántos radicales han escuchado ustedes llenarse la boca con el estado de derecho, la república y la institucionalidad? ¿Y a muchos del PRO que dicen que eso es fundamental para el desarrollo? Ahora resulta que no. Desde el principio, apenas Milei mandó el DNU, el partido radical dijo ‘mande una ley espejo porque esto no puede ser aprobado así’. Como Milei no la mandó, dos radicales, Carolina Losada en el Senado y Martín Tetaz en Diputados, mandaron ellos una ley espejo para que se pueda votar por parte. Hay presentados proyectos de ley de casi todas las cosas que tiene el DNU, pero tampoco quieren tratar las leyes”, añadió Lousteau.

Ayer, tras el rechazo del Senado al DNU que dispuso profundas reformas económicas y modificó cerca de 300 leyes, reavivó la pelea de Javier Milei con la oposición e impuso un fuerte condicionamiento al Pacto de Mayo que el presidente convocó para establecer acuerdos refundacionales sobre 10 políticas de Estado junto con los gobernadores.

Milei apuntó contra la dirigencia opositora y frenó la embestida que desde el martes se había lanzado contra Victoria Villarruel, por haber habilitado la discusión del decreto. Fue el final de 48 horas de una lluvia ácida que cayó sobre la vicepresidenta, quien después de la derrota ratificó su lealtad con el jefe de Estado y afirmó que no estaba dispuesta a “convertirse en Cristina Kirchner”.

La reacción del primer mandatario se dio principalmente en las redes sociales y combinó adhesiones a mensajes muy críticos e incluso agresivos contra los 42 senadores opositores, con una declaración formal de la Oficina del Presidente donde expuso la interpretación de lo que ocurrió la noche del jueves: “Fue un intento de socavar el Pacto de Mayo, el Gobierno Nacional y el cambio elegido por los argentinos”.

Dentro de la oposición, Lousteau quedó en el centro de los ataques principalmente en redes sociales de usuarios que apoyan a La Libertad Avanza, muchos de los cuales fueron apoyados por el propio Milei.

“No puedo tener miedo de decir lo que pienso y votar en coincidencia con lo que pienso por lo que vaya a tuitear el Presidente. No leo eso, me importa lo que pasa en la realidad. Me parece que es un Presidente que pasa dos o tres horas en Twitter y no recorre la Argentina, no sale de Olivos, no habla ni siquiera con sus ministros, con los gobernadores, con los intendentes. Él creerá en el mercado, yo creo en el mercado y en el Estado. Si no te dan leyes, certidumbre, estabilidad, Justicia, Educación, Salud, Infraestructura, el mercado no sé qué puede hacer. No hay ningún caso de país que prospere de esa forma”, fue la respuesta de Lousteau hoy.

En otro punto de la entrevista, el senador también acusó al Presidente de practicar “una simulación de acuerdo”, ya que “el Presidente se enoja con los que piensan distinto e induce al ataque”. Y le apuntó a los funcionarios del actual Gobierno que formaron parte de la gestión de Alberto Fernández.

“Ahora me atacan con que muchos kirchneristas votaron igual que yo. Y bueno, enhorabuena que los kirchneristas se acuerden de la institucionalidad, porque Cristina y Néstor hicieron DNUs a rolete. Que mire su Gabinete: tiene a Scioli, a Francos, que eran funcionarios de Alberto Fernández. Está plagado de funcionarios de segunda línea del Gobierno anterior. Hoy no tenemos Presupuesto porque hizo un acuerdo con Massa en su momento”, subrayó.

Gobernadores y líderes parlamentarios del radicalismo se distanciaron del voto de Lousteau en el Senado

Casi al mismo tiempo en que Lousteau hablaba con el periodista Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos, cuatro gobernadores y los líderes parlamentarios de la UCR se expresaron a favor de las reformas que impulsa el Gobierno de Javier Milei y tomaron distancia del rechazo de Lousteau en la votación de anoche en el Senado.

El pronunciamiento quedó plasmado en una declaración que firmaron los mandatarios Gustavo Valdés (Corrientes), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy) y Leandro Zdero (Chaco), más el presidente de la bancada radical en la Cámara de Diputados, Rodrigo De Loredo, y el titular del bloque en el Senado, Eduardo Vischi. La única firma ausente fue la del santafesino Maximiliano Pullaro.

Titulada “Queremos un cambio en el país y una UCR moderna”, los mandatarios expresaron que “la Argentina necesita de acuerdos y consensos que nos permitan sacar a nuestro país del estancamiento y decadencia que nos sometió el kirchnerismo durante años” y resaltaron: “Respetamos el camino que eligieron los argentinos en las elecciones del año pasado con un claro mandato de cambio y vamos a contribuir con las herramientas justas y necesarias que el gobierno necesita para avanzar en su plan de gestión”.

La definición contrastó con las expresiones que el presidente de la UCR, el senador por la Capital Federal, Martín Lousteau, pronunció en la sesión del jueves, que terminó con una sonora derrota.

“Votar en contra del DNU no es bloquear a un gobierno, es bloquear el crecimiento del país. Todos los presidentes de todos los partidos políticos utilizaron la herramienta del DNU. La gente votó un cambio”, advirtió Cornejo, en una declaración publicada en su cuenta de X.

En el resto de la declaración, los gobernadores y líderes parlamentarios manifestaron: “Queremos un cambio en el país y trabajamos para construir un partido moderno, que acompañe las reformas estructurales que necesita hoy Argentina. Apoyamos el orden de las cuentas públicas para salir de esta debacle y avalamos que esté en el orden de prioridades del Estado Nacional, la discusión de avanzar para que haya equilibrio fiscal y no vivir con déficit fiscal como ha pasado en los últimos 65 años, lo que achata cada vez más nuestras posibilidades de crecimiento como país”.

“Apoyamos la discusión y el impulso de reformas necesarias en el Gobierno Nacional, para sacar a flote a nuestra sociedad, ahogada con la inflación, la presión impositiva y la pobreza a la que nos fue sometiendo el kircherismo con un modelo negacionista, discriminador y corrupto. Pero también abogamos para que estas reformas sean fruto del consenso y, por eso, el Ejecutivo Nacional no debe tentarse con prolongar la narrativa electoral. Somos muchos los que queremos cambios profundos en la Argentina”, consideraron.

Y concluyeron: “Desde el lugar que ocupa cada uno, debemos contribuir con acciones conducentes a lograr los acuerdos que ayuden a sacar a nuestra sociedad de la profunda crisis que está atravesando. “Queremos un cambio cultural, que promueva un Estado inteligente, eficaz y simplificado, que se enfoque en las principales tareas como seguridad, educación, salud, defensa y justicia”.