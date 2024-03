Aves en peligro: buscan erradicar a ratas que se reproducen sin control en una isla cerca a la Antártida

¿Cómo es el arriesgado plan para exterminarlos? Los roedores están causando graves daños en una reserva natural especial con una biodiversidad única.

Los ratones introducidos accidentalmente en una remota isla Marion, cercana a la Antártida, hace 200 años se están reproduciendo sin control debido al cambio climático, y se están comiendo a las aves marinas y causando graves daños en una reserva natural especial con una “biodiversidad única”.

Ahora los conservacionistas planean una exterminación masiva con helicópteros y cientos de toneladas de veneno para roedores, que debe lanzarse sobre cada parte de las 115 millas cuadradas (297 kilómetros cuadrados) de la isla Marion para garantizar el éxito.

Si sobrevive un solo ratón preñado, su prolífica capacidad reproductora hará que todo haya sido en vano.

El proyecto Marion libre de ratones -un control de plagas a gran escala- se considera crucial para la ecología de este territorio sudafricano deshabitado y del Océano Austral en general. Si tiene éxito, será la mayor erradicación de este tipo.

La isla alberga poblaciones de importancia mundial de casi 30 especies de aves y un raro hábitat no perturbado para los albatros errantes -con sus 3 metros de envergadura- y muchas otras.

Intacto, al menos, hasta que los ratones domésticos polizones llegaron en los barcos cazadores de focas a principios del siglo XIX, introduciendo los primeros mamíferos depredadores de la isla.

Te recomendamos: Reconstruyen como ven el mundo los ratones con inteligencia artificial

Según el Dr. Anton Wolfaardt, director del proyecto Marion Libre de Ratones, las últimas décadas han sido las más importantes en cuanto a los daños causados por los ratones. Según él, su número ha aumentado enormemente, sobre todo por el aumento de las temperaturas debido al cambio climático, que ha convertido una isla fría y azotada por el viento en un hogar más cálido, seco y hospitalario.

“Probablemente sean uno de los animales con más éxito del mundo. Han llegado a todo tipo de lugares”, afirma Wolfaardt. Pero ahora, en la isla Marion, “se ha ampliado su temporada de cría, lo que ha provocado un aumento masivo de las densidades de ratones”.

Los ratones no necesitan estímulos. Pueden reproducirse a partir de los 60 días y las hembras pueden tener cuatro o cinco camadas al año, cada una con siete u ocho crías.

Según cálculos aproximados, hay más de un millón de ratones en la isla Marion. Se alimentan de invertebrados y, cada vez más, de aves marinas, tanto polluelos en sus nidos como adultos.

Un solo ratón se alimenta de un ave varias veces mayor que él. Los conservacionistas tomaron una foto de uno posado en la cabeza ensangrentada de un polluelo de albatros errante.

Albatros

El fenómeno de los ratones que se alimentan de aves marinas sólo se ha registrado en unas pocas islas del mundo.

Según Wolfaardt, la magnitud y la frecuencia con que los ratones se alimentan de aves marinas en Marion han aumentado de forma alarmante tras los primeros informes al respecto en 2003. Según él, las aves no han desarrollado los mecanismos de defensa necesarios para protegerse de estos depredadores desconocidos y a menudo permanecen sentadas mientras los ratones las mordisquean. A veces, varios ratones se abalanzan sobre un ave.

Los conservacionistas calculan que, si no se hace nada, 19 especies de aves marinas desaparecerán de la isla en un plazo de 50 a 100 años.

“Esta isla tan importante como refugio de aves marinas tiene un futuro muy incierto debido al impacto de los ratones”, afirma Wolfaardt.

El proyecto de erradicación es una única oportunidad de éxito, sin margen de error. Las crecientes poblaciones de ratones y ratas han sido problemáticas en otras islas. Georgia del Sur, en el Atlántico meridional, fue declarada libre de roedores en 2018 tras una erradicación, pero ese fue un proyecto de varios años; el de Marion podría ser la mayor intervención individual.

Wolfaardt dijo que probablemente se utilizarán de cuatro a seis helicópteros para lanzar hasta 550 toneladas de cebo rodenticida en toda la isla. Los pilotos dispondrán de líneas de vuelo exactas y el equipo de Wolfaardt podrá hacer un seguimiento del lanzamiento mediante GPS.

El cebo se ha diseñado para que no afecte al suelo ni a las fuentes de agua de la isla. No debería dañar a las aves marinas, que se alimentan en alta mar, y no tendrá repercusiones negativas para el medio ambiente, dijo Wolfaardt. Algunos animales se verán afectados a nivel individual, pero esas especies se recuperarán.

“En este tipo de cosas no hay una solución perfecta”, dijo. “No hay nada que acabe con los ratones y nada más”.

El proyecto de erradicación es una colaboración entre BirdLife Sudáfrica y el Departamento nacional de Silvicultura, Pesca y Medio Ambiente, que designó la isla Marion como reserva natural especial con el máximo nivel de protección ambiental. Cuenta con una estación meteorológica y de investigación, pero por lo demás está deshabitada y dedicada a la conservación.

El departamento dijo que la erradicación de los ratones era “esencial si se quiere preservar la biodiversidad única de la isla”.

Wolfaardt explicó que, debido a la planificación necesaria, la fecha probable de inicio del proyecto es 2027. El proyecto también necesita recaudar unos 25 millones de dólares -parte de los cuales han sido financiados por el gobierno sudafricano- y obtener las aprobaciones reglamentarias finales de las autoridades.

Los científicos ya han intentado controlar a los ratones de Marion en el pasado.

En la década de 1940 ya eran una plaga para los investigadores, por lo que se introdujeron cinco gatos domésticos. En los años 70 había unos 2.000 gatos asilvestrados en la isla, que mataban medio millón de aves marinas al año. Los gatos se eliminaron introduciendo un virus de gripe felina y cazando a los supervivientes.

Las islas son fundamentales para los esfuerzos de conservación, pero frágiles. La organización Island Conservation afirma que son “epicentros de extinción” y que el 75% de todas las especies que se han extinguido vivían en islas. Alrededor del 95% de ellas eran especies de aves.

“Se trata de un proyecto de restauración ecológica”, afirma Wolfaardt. “Es una de esas raras oportunidades de conservación en las que se resuelve de una vez por todas una amenaza para la conservación”.