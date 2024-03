Blink-182 recordó la final del Mundial de Qatar 2022 en el Lollapalooza: "Segundo Francia"

El bajista y vocalista Mark Hoppus, de la banda de pop funk chicaneó a Francia tras la final en Qatar 2022. Mira el video.

Blink-182 se presentó este viernes en el primer día del Lollapalooza Argentina 2024. La banda estadounidense de pop funk inició su show alrededor de las 22.15 con Wendy Clear. Una vez finalizada la canción, recordaron el Mundial de Qatar 2022 con una frase que enloqueció a sus fanáticos.

Mark Hoppus, bajista y vocalista del grupo saludó a su público y lanzó: “Somos Blink 182 y lo logramos. Primero que nada, muchas gracias, segundo... Francia”. En ese momento, los fans de la banda estallaron y gritaron tras escuchar la chicana del estadounidense.

Sin embargo, no quedó ahí: “Primero no Francia, segundo... esto es para ustedes”. Después del chiste de Mark, Blink-182 siguió su show con Feeling This.