Se realizó la tercera jornada del GP3 de Chile en Termas de Río Hondo

La competencia comenzará a partir de las 9 de la mañana con entrada libre y gratuita.

Este sábado se realizó la tercera jornada del Campeonato Chileno de Velocidad GP3 en el Autódromo Internacional de Las Termas de Río Hondo.

Esta jornada dio inicio a la mañana con la tanda 4 de entrenamientos, para dar paso a la clasificación que ordenará la grilla de las carreras superpole.

Este domingo serán protagonistas los pilotos de esta primera fecha del GP3 Chile en las categorías GP1 Talent, GP3 Cup, Copa Aprilia RS660, GP3 Cup sx, ex, pro, SBK am y SBK ex, pro.

La competencia comenzará a partir de las 9 de la mañana con entrada libre y gratuita.