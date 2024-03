Manchester United y Liverpool afrontan el clásico de Inglaterra buscando las semifinales de la FA Cup

El equipo de Alejandro Garnacho recibe al de Alexis Mac Allister con el pasaje a semifinales como premio.

El Manchester United será anfitrión del Liverpool por los cuartos de final de la FA Cup en una nueva edición del clásico de Inglaterra, que contará con presencia argentina: Alejandro Garnacho por el lado del local y Alexis Mac Allister por el del visitante.

El partido se disputará a partir de las 12.30 en el estadio Old Trafford, con el arbitraje de John Brooks y transmisión de ESPN y Star+.

El Manchester United no tiene chances de llegar a la cima de la Premier y ya no compite en Europa; por lo que su horizonte es tratar de ganar la Fa Cup y entrar a zona de compas para el 2024/25. Está sexto en Premier y viene de ganarle 2-0 al Everton. Su camino hacia los cuartos de final de FA Cup inició con un triunfo por 2-0 ante Wigan en el DW Stadium, siguió con una victoria por 4-2 ante New Port County en Rodney Parade y continuó con la eliminación del Nottingham Forest, ganándole 1-0 en City Ground.

El Liverpool quiere ganar todo lo que tiene por delante para despedir a lo grande a Jurgüen Klopp, que ya anunció su salida del club al finalizar la temporada. Los Reds están segundos en Premier, con los mismos puntos que Arsenal, y viene de igualar 1-1 ante el City. Siguen adelante en Europa League luego de haber eliminado al Sparta Praga por un global de x-x en octavos de final. Por FA Cup le ganaron 2-0 al Arsenal en el Emirates Stadium, 5-2 al Norwich y 3-0 al Southampton, ambos en Anfield.