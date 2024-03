La alerta de la Iglesia por el avance del narcotráfico que ningún gobierno escuchó

Fueron constantes los pronunciamientos del clero sobre una situación que llegó a su punto límite con una seguidilla de asesinatos. Curas y obispos pidieron prevención de las adicciones y la contención social como parte de la estrategia para combatir el drama, mientras que los gobiernos de diversos colores políticos no se hicieron presentes.

Por Sergio RubIn, para TN



A la Iglesia se la acusa con frecuencia de no haber denunciado al menos con la intensidad que la gravedad de los hechos demandaban las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. También se le suele achacar que es más contemplativa con los gobiernos peronistas que con los de otros partidos en sus advertencias sobre el deterioro de la situación social. Lo que no se le puede endilgar es no haber advertido desde hace muchos años durante gestiones de todos los principales colores políticos acerca de la amenaza creciente que implicaba el avance de las adicciones y el narcotráfico.

La Conferencia Episcopal, la comisión de Pastoral Social y los curas villeros encendieron luces de alerta. Uno de los pronunciamientos que más repercusión tuvo fue el que difundió en 2009 el Equipo de Sacerdotes de Villas de la Capital y el gran Buenos Aires ante la despenalización del consumo personal de estupefacientes que consideraba la Corte Suprema. Allí advertían que la droga estaba “despenalizada de hecho” en los asentamientos, que “el problema no es la villa, sino el narcotráfico” y que el Estado no afrontaba como correspondía la problemática.

Después de aquel pronunciamiento, el cura villero más conocido, el padre Pepe Di Paola, que se desempeñaba en Barracas, fue amenazado y el entonces arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Jorge Bergoglio, gestionó su traslado por unos años un pueblo de Santiago del Estero. Pero no se trató del único sacerdote amenazado. El año pasado, la sede de la fundación del padre Mariano Oberlín, que se ocupa en Córdoba de la recuperación de adictos, fue atacada a balazos y debieron asignarle una custodia al sacerdote.

En Rosario donde el accionar narco volvió a ocupar los primeros planos informativos en los últimos días con el asesinato de dos taxistas, un conductor de trolebuses y un playero en represalia por el endurecimiento de las condiciones en las cárceles la Iglesia alertan hace años no solo a través de constantes pronunciamientos, sino también de una Misa por la Paz. Además, integra junto con otros credos y ONGs un foro contra las adicciones y realiza todos los años una marcha bajo el lema “ni un pibe menos por la droga”.

No obstante, si se repasan con atención los señalamientos de los diversos estamentos de la Iglesia, se comprobará que no solo piden más medidas de seguridad, sino un abordaje integral de la problemática. El padre Fabián Belay, que está al frente precisamente en Rosario de 30 emprendimientos de prevención y rehabilitación de adictos, además de escuelitas de fútbol para adolescentes, asistiendo a más de 1.300 personas, lo viene expresando una meridiana claridad, pero sin lograr que el Estado reaccione.

En una entrevista que concedió el año pasado, Belay destacó la importancia de la prevención de las adicciones y la contención social como parte de la estrategia para combatir el drama. “El problema en Rosario es, por un lado, que no hay campañas de prevención desde hace 30 años. Eso llevó a su naturalización. Por el otro, que también desde hace 30 años se dejó de fortalecer el trabajo comunitario en los barrios carenciados como los clubes y se optó por embellecer la ciudad”, señaló.

Belay advirtió teniendo en cuenta, además, que entonces un 40% de la población era pobre y que el sistema educativo quedó debilitado después de la pandemia y con más del 60% de los jóvenes que no terminan la escuela secundaria que “estamos ante un cóctel perfecto para que el drama crezca”. Todo lo cual lo llevó a concluir que “lo que vive Rosario revela que el Estado no está a la altura de las circunstancias por falta de formación, de herramientas o por connivencia”.

“Acá se necesitan políticos trabajando durante muchos años porque hay que fortalecer el sistema educativo, necesitamos escuelas de jornada extendida con doble escolaridad, inversión en clubes de barrio, formación laboral y creación de empleo, campañas de prevención, capacitación del personal sanitario en adicciones, programas de justicia restaurativa para la reinserción de jóvenes con primeras causas o delitos leves”, considera el sacerdote.

La lista de acciones es más larga. El padre Belay suma el control de armas ante la enorme cantidad que circulan en la ciudad. También como es obvio, el combate a la complicidad con los narcos de miembros de las fuerzas de seguridad (altos jefes policiales provinciales están presos), de la justicia y de la política. Todo lo cual trasciende el imprescindible, pero insuficiente, aumento de la presencia de efectivos en las calles.



Mientras tanto, Rosario se desangra, sus habitantes tienen miedo, se restringen las actividades por caso, el multitudinario Vía Crucis de Viernes Santo del padre Ignacio se suspendió y los políticos parecen estar más interesados en el marketing con la difusión de fotos de presos “a lo Bukele” sin contemplar las represalias en víctimas inocentes en vez de ceñirse a eliminar los disparatados beneficios de los internos.

Dicho sea de paso, faltan cárceles en los centros penitenciarios de la provincia de Santa Fe tienen medio centenar de presos que pertenecen a la órbita federal, así como centros de rehabilitación de adictos, especialmente para gente pobre, mientras la Iglesia católica con los 180 Hogares de Cristo y las iglesias evangélicas con su Programa Vida atiende a miles y miles en todo el país.

Volvemos al padre Belay: “Acá hace falta una transformación del Estado que trasciende una gestión de cuatro años y que no será posible sin el acuerdo de todas las fuerzas políticas y entre todas las instituciones de la sociedad civil para un abordaje integral”.