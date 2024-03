El Gobierno busca fortalecer alianzas con la UCR para asegurar la aprobación del mega DNU en Diputados

El ministro del Interior, Guillermo Francos, se reunió con legisladores aliados del radicalismo y del PRO en Casa Rosada. Busca asegurar votos para respaldar las medidas del Presidente.

Javier Milei necesitó tres meses en el gobierno y el rechazo parlamentario a sus proyectos más queridos para empezar a considerar la apertura al diálogo y la búsqueda de consensos. Aunque esto no significa que haya dejado de lado su estilo combativo en las redes sociales.

Reconoce que debe negociar con la "casta" política para lograr sus objetivos legislativos y el Pacto de Mayo en Córdoba.

El rechazo del mega decreto de necesidad y urgencia y la retirada de la superley son golpes duros para su plan de gobierno, pero no se da por vencido. Ha advertido a la oposición que no dudará en confrontar si es necesario y ha condicionado el acuerdo de Mayo con los gobernadores a varias condiciones, incluida la aprobación de la Ley de Bases y el respaldo fiscal, así como la no caída definitiva del DNU en la Cámara de Diputados.

La división en la cámara baja y la unión del kirchnerismo y el peronismo han llevado a Milei a tender puentes con los gobernadores y reconstruir relaciones.

Para lograr sus objetivos, Milei debe otorgar mayor autonomía a Francos y Caputo, ya que sus interlocutores a menudo dudan de si lo acordado será aprobado por el Presidente. Los conflictos internos en su partido, La Libertad Avanza, también son evidentes, especialmente con su vicepresidenta, Victoria Villarruel.

Aunque Villarruel estaba limitada por el reglamento interno en su actuación respecto al DNU, Milei no le perdona su falta de flexibilidad. Respecto al DNU, el bloque Hacemos Coalición Federal considera realista la posibilidad de su caída y llama a hacer leyes individuales para salvar sus principales reformas.