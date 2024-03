Así lo consideró el analista político Osvaldo Granados al evaluar la actualidad económica del país en su columna diaria que se emite por Radio Panorama.

En tal sentido destacó el cambio de paradigma que advierte en la sociedad argentina. "Hay un cambio cultural, es la primera vez que se discute el no más deuda, no al déficit y no a la emisión monetaria".

Anticipó que la negociación con los gobernadores en procura de aprobar el Mega DNU, tendrá como eje central "jubilaciones y ganancias. Esos son los temas principales"

En relación al futuro mediato de la economía argentina, consideró que "la clave no es el dólar ni la inflación, la clave es salir del cepo. Mayo sería la fecha y el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores están estudiando lo que se tiene que hacer cuando se salga. Para mí, necesitan 25 mil millones de dólares en el BCRA, porque si se sale del cepo sin reserva, nos pasan por arriba, se me escapa la inflación y viene la hiper. Cuando Macri salió -demasiado rápido- lo pudo contener porque entraron capitales de afuera que cuando se fueron dejaron un tendal. Hay que estar sólidos para salir del cepo".

"A Macri le dieron 44 mil millones y quedaron 9 mil millones en stand by porque todo fue un desastre. ¿Le pedirán ese dinero? Esa es la idea. La base monetaria -todo el dinero que circula en la calle- pasó del 10% al 2,6% del PBI. Hay poco dinero en la calle, por ende es imposible que haya una corrida porque hay depresión. La clave cuando la inflación vuelva a un dígito es que vuelva el crédito. En USA se compra a crédito todo, los departamentos, los autos. Acá es todo al contado. Sin crédito no funciona la economía", evaluó.

Granados destacó que de enero a febrero "el déficit se bajó, estamos tirando la deuda para adelante para ver si en ese interin el país empieza a crecer. Lo que no entienden muchos es que la gente estaba harta, y a pesar de este golpazo que es el ajuste, el apoyo a Milei está intacto, hay un cambio de paradigma".