Una de las películas de terror más polémicas de los 70 tendrá su remake

Harán una nueva versión de esta película de terror tan traumática, pero la actualizarán a los tiempos de ahora y no será tan brutal como la original de los años 70.

La película de terror más polémica de los años 70, Faces of Death regresa con un remake que promete ser más aterrador que nunca, pero con un enfoque más moderado. La nueva versión estará protagonizada por Barbie Ferreira (Euphoria) y Dacre Montgomery (Stranger Things) y se diferenciará del original en varios aspectos clave.

Faces of Death de 1978, dirigida por John Alan Schwartz, era una cinta gore que mostraba escenas gráficas de violencia y muerte, incluyendo la muerte de animales. Esto generó una gran controversia y la película fue prohibida en muchos países del mundo. Hoy en día sería casi impensable que un gran estudio de Hollywood se atreva con algo similar.

La nueva entrega tendrá un enfoque diferente

El remake, dirigido por Daniel Goldhaber, no incluirá escenas de abuso animal y se enfocará más en el terror psicológico. La historia se ha modernizado para una audiencia actual y presenta a Barbie Ferreira como una moderadora de contenido que se ve expuesta a videos perturbadores en línea.

La propia actriz Barbie Ferreira ha declarado que la nueva película no es un remake en el sentido tradicional, sino más bien una reinvención del concepto original. La idea es actualizar la historia para una nueva era y explorar los terrores del mundo digital.

“Acabamos de terminar. Parece bastante divertido. Tiene muy buena pinta. Es espeluznante. Da miedo. Mi familia odia las películas de terror, pero obligaré a todos a verlas. Pero da mucho miedo. Es un reloj muy divertido, espantoso y aterrador”.

“Faces of Death es como una cinta gore, ya sabes, películas de Mondo. En realidad, gran parte era falsa, pero fue en una época en la que todo el mundo quería que pareciera así. Era real, y hubo pruebas y cosas para demostrar que eran efectos especiales. Así que era de esa época”.

“Entonces, en esta película, Faces of Death existe en el universo, pero obviamente no lo estamos recreando fotograma a fotograma porque sería, como, sangre animal, que nadie quiere ver. Pero es una versión contemporánea del tema. Interpreto a una joven que es moderadora de contenido y empiezo a ver algunos videos que son alarmantes, y luego la historia continúa. Faces of Death, lo he visto muchas veces en la película y en YouTube. Será muy divertido. Es una forma interesante de hacerlo porque no es una ‘nueva versión', por así decirlo, sino una reinvención del mismo en el universo. Da mucho miedo y es una versión fresca y genial de las películas de terror en este momento. Aunque da muchísimo miedo”. Dijo a Collider sobre esta nueva película de terror.

¿Un éxito asegurado?

El éxito del remake dependerá en gran medida de la calidad de la película de terror y de su capacidad para captar la atención del público moderno. La participación de actores reconocidos como Barbie Ferreira y Dacre Montgomery podría ser un factor importante para atraer a la audiencia. Ya que han participado en 2 de las series más populares de los servicios de streaming, como son Euphoria de HBO Max y Stranger Things de Netflix.

Aún no se ha anunciado la fecha de estreno de la nueva versión de Faces of Death. Sin embargo, la expectación ya es alta y muchos fans del género están ansiosos por ver cómo se reinventa esta clásica película de terror.