Roly Serrano fue sometido a una traqueotomía: cómo evoluciona su salud

El actor permanece internado tras un accidente automovilístico. Los detalles de su estado de salud aquí.

Tras sufrir un grave accidente de tránsito en la Ruta 9 a la altura de Baradero el actor debió ser internado. En las últimas horas se conoció que fue sometido a una traqueotomía. Serrano permanece aún en la Unidad de Cuidados Intensivos del Instituto Médico de Alta Complejidad. Jorge Gómez, representante del artista, habló con TN Show y contó que, debido a este procedimiento, el actor ya no está intubado. “La intervención salió muy bien, él sigue estable y sin fiebre”, reveló el mánager. “Los médicos ahora están con él para ayudarle a que pase de respirar con respirador a esta manera de que respire, la cual es menos invasiva. Por suerte, respondió bien. La recuperación es paso a paso, ahora se tiene que adaptar a esta manera de respiración”, agregó. “El Rolito sigue igual, nos dijeron los médicos que tendrán que sacarle la intubación y que le van a hacer una traqueotomía en tres o cuatro días. Porque en caso que él despierte, no va a soportar el dolor y la molestia”, explicó su hermana Gloria. “Son muchos días ya, más de 15 desde el accidente. Él estaría el tiempo que sea necesario que empiece a respirar por sus propios medios. Todos los órganos están perfectos, lo único que no reacciona es uno de sus pulmones”, agregó Gloria Serrano.