Luis Petri ordenará desde Rosario el inicio del apoyo de las FFAA a las fuerzas federales

Se prevé acto del ministro de Defensa para abrir las operaciones de las Fuerzas Armadas en la provincia de Santa Fe.

Si la meteorología acompaña, el ministro de Defensa Luis Petri pondrá en marcha mañana en Rosario las operaciones de apoyo de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narco terrorismo. El arribo de tres helicópteros Bell 412EP de la Fuerza Aérea a la convulsionada ciudad santafesina dará el marco adecuado a la presentación de Petri. Lo acompañarán los cuatro jefes militares, del Estado Mayor Conjunto, brigadier general Xavier Isaac, de la Armada, contralmirante Carlos Allievi, del Ejército, general de brigada Luis Presti y de la Fuerza Aérea brigadier mayor Fernando Mengo. El Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas” es la primera locación de despliegue de las aeronaves militares y probablemente -razones de seguridad y confidencialidad impiden divulgar el lugar exacto- el punto de ubicación del atril para el discurso operacional del ministro Petri. El aeropuerto se encuentra entre las ciudades de Rosario y Funes en el oeste de la provincia de Santa Fe. La ciudad de Funes es otra alternativa que se baraja en la planificación del despliegue de aeronaves, allí está el Liceo Aeronáutico Militar, la instalación educativa posee un helipuerto con mínimas capacidades de albergar las máquinas y su grupo de sostén técnico. La logística militar ya adelantó hace una semana una veintena de camionetas del Ejército Argentino y ahora restan camiones, combis, ómnibus y algún drone para vigilancia, no habrá embarcaciones de combate de la Armada como se pretendía. La decisión de oficializar la participación de los militares se dio a conocer la semana pasada en la Resolución: RESOL-2024-266-APN-MD, el texto refiere que: “La Ministra de Seguridad y el Gobernador de la Provincia de Santa Fe, en su carácter de Copresidentes del COMITÉ DE CRISIS, solicitaron al Ministerio de Defensa el apoyo de las Fuerzas Armadas en las operaciones de seguridad interior en la Ciudad de Rosario, en los términos del artículo 27 de la Ley de Seguridad Interior Nº 24.059”. El artículo 27 faculta al ministerio de Defensa a disponer “en caso de requerimiento del Comité de Crisis, que las fuerzas armadas apoyen las operaciones de seguridad interior mediante la afectación a solicitud del mismo, de sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones". En coincidencia la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que le pedirán a la Justicia que aplique la “ley antiterrorista” a las bandas narco para combatir la violencia y que enviarán al Congreso un proyecto para endurecer penas. El vocablo "terrorismo" comenzó a repetirse en cada uno de los discursos que dio el ministro en las ceremonias de designación de nuevos jefes militares. Quizá anticipo del escenario que ahora viven los militares aunque la legislación vigente no da margen para otra cosa que no sea proveer equipos y sostén logístico, -traslado y comunicaciones- a las fuerzas federales que combaten en la línea de fuego a la delincuencia narco. Petri diseñó junto a los cuatro jefes militares el alcance de la cooperación que brindarán los uniformados a partir de la escalada de violencia y muerte protagonizados por bandas asociadas al tráfico de drogas y las amenazas de atentados a la vida de inocentes. El artículo 1°de la resolución firmada por Petri dice: “Instrúyese al Estado Mayor Conjunto, (a cargo del brigadier general Xavier Isaac) a llevar a cabo las Operaciones de Apoyo al Sistema de Seguridad Interior"; y el artículo 2° designó al coronel mayor César Augusto Velarde como “Representante del Estado Mayor Conjunto de Fuerzas Armadas que integrará el Comité Operativo Conjunto” con el propósito de coordinar el apoyo de las fuerzas militares a las tareas de seguridad que lleven adelante las fuerzas federales (policiales) en Rosario. Los tres helicópteros Bell 412EP cuya base de origen es la VII Brigada Aérea de Moreno, provincia de Buenos Aires, proveerán movilidad a las fuerzas federales. Son máquinas equipadas con una estructura ventral (piso) de kevlar (material sintético usado para detener balas) con el propósito de proteger a los pilotos y tripulación de tiradores furtivos desde tierra. No se ha confirmado si los helicópteros contarán con el afuste para ametralladora MAG 7,62 mm que equipa al modelo Bell 212 de la fuerza. El desarrollo de este afuste para ametralladora otorgó la capacidad de tiro lateral a los Bell 412EP. Los afustes desarrollados con sistema de alimentación, recuperación de eslabones y vainas, fueron diseñados y fabricados íntegramente en el Área Material Río Cuarto. Ampliaron las misiones y ahora se los puede utilizar para defensa de instalaciones, operaciones de Búsqueda y Rescate en Combate (ByRCom), operaciones de patrullaje con armamento lateral y también en operaciones especiales por tropas de elite.