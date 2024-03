Cherquis Bialo y las SAD: “Es una decisión política atada a grandes negocios para lavar dinero”

El reconocido periodista deportivo habló en Radio Panorama y dio su punto de vista sobre la privatización del deporte.

Con la llegada de Javier Milei a la presidencia de la República Argentina se instaló la posibilidad de que se abran las puertas para las SAD (Sociedades Anónimas Deportivas). Sobre este tema se refirió el reconocido periodista Ernesto Cherquis Bialo en diálogo con el programa El dueño de la tarde por Radio Panorama.

“Mauricio Macri siempre sostuvo ese tema, pero no pudo establecerlo. Siendo presidente de la república quiso intervenir la AFA con el propósito de tomar el control de los clubes. Así se creó la Liga Profesional. Los cuatro años de mandato no fueron superiores. Lo pensó para el segundo mandato. Esta es una obsesión de él y de un grupo de adherentes”, dijo Bialo.

“Aparecieron presidentes de clubes de los que ya están y los que Macri va a propiciar. La estrategia es poner ídolos como presidentes de clubes. Estos, que tuvieron contacto con las SAD por su paso por Europa, son tentados con la compraventa de activos (jugadores y clubes)”, amplió.

En tanto, mostró un ejemplo. “El City Group compró Montevideo City Torque, un club del ascenso de Uruguay, lo hicieron ascender y luego fracasaron en primera. La idea es comprar la marca del club con la misión de lavar activos”.

“Los árabes tienen el dinero en donde no saben que poner. Por eso empezaron a ponerlo en el deporte. Fijate que todos los grandes eventos deportivos se dan en el Golfo. Boxeo, Fórmula 1, golf, tuvieron el Mundial de Qatar y tendrán el de 2034 sin votación. Macri vio ese dinero, ese poder de negociación y tiene el argumento para hacer inviables a los clubes y darles la solución”, agregó.

En tanto, se refirió al resguardo que pueden tener los clubes. “La Justicia sería viable si se logra que frente al cambio de alternativa, figure en los estatutos de los clubes la posibilidad de tercerizar. Es una opción, pero si logra hacer que sean clubes inviables, como por ejemplo quitarles el decreto 1212 que los exime de pagar el IVA, obliga a los clubes a pagar una deuda con la AFIP para atrás, los funde. Si no privatiza, desaparece. A los socios los deja sin chances”.

“Ya no es poder o no privatizar, es seguir existiendo o no. Frente a eso, la actitud de los socios cambia. Es una decisión política atada a grandes negocios para lavar dinero de grandes capitales que encuentran en el fútbol, como en ninguna otra herramienta, un campo propicio de inversiones”, reveló.

Bialo dio un ejemplo de lo que podría pasar con el club que representa a Santiago del Estero en Primera. “Yo puedo hacer de Central Córdoba el Manchester. Me dan la marca y yo le llevo a Ronaldo, a Haaland, y si Messi tiene ganas, lo llevo también. Juegan para Central Córdoba que ya dejó de ser el club que fundaron los obreros ferroviarios del ferrocarril. Esa institución deja de existir”.

“Después tenemos un equipo extraordinario, ganamos campeonatos, llegamos a la Libertadores, somos una marca mundial. Ahora, el Jeque, el Emir, el Rey, el inversionista. Luego de que lograron todos sus objetivos con Central Córdoba, se dedica al golf o a invertir en bienes raíces, no tenemos más Central Córdoba. Desaparece. No hay una tradición sucesoria entre abuelos, padres e hijo. Se rompe una cultura”, afirmó.