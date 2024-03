Los gobernadores patagónicos volvieron a desafiar a Milei: "Podemos discutir pero que no nos impongan nada"

Tuvieron una reunión con miembros de CAME. Le pidieron al Congreso poner los intereses de las provincias por encima de “cualquier mandato o disciplina de bloque”.

Con agenda propia, los gobernadores patagónicos avanzan en la puesta en funcionamiento del bloque regional, que en el Senado hizo su primera demostración de fuerza política conjunta en el rechazo al mega DNU del presidente Javier Milei. Este lunes se reunieron con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), lanzaron el Consejo patagónico de desarrollo económico y sentaron posición respecto de los debates que se vienen en el Congreso.

Además de rechazar la marcha atrás en la quita del Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría, advirtieron sobre los riesgos que implica la apertura de importaciones para las pymes y confirmaron que aún no recibieron la nueva Ley Ómnibus que el Gobierno busca que acompañen.

“Por primera vez en mucho tiempo las provincias tenemos una centralidad política muy importante y tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para llevarla al Congreso de la Nación”, dijo el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, presidente del bloque regional.

Tras plantear que “lejos de ser una debilidad esa atomización que hay en el Congreso, es una fortaleza como pocas veces en la historia”, advirtió que “el desafío de los legisladores nacionales es despojarse de prejuicios, de mezquindades partidarias y entender que los intereses de la nación y de las provincias tienen que estar por encima de cualquier mandato o disciplina de bloque”.

“No va a haber muchas oportunidades como esta y nadie se tiene que enojar, porque vivimos en un país federal y soberano, y el Congreso tiene que trabajar y tiene que debatir. El Congreso no es una escribanía, nadie se tiene que enojar porque alguien piense distinto a lo que dice el oficialismo. No se trata de traidores y patriotas”, agregó.

Los gobernadores patagónicos también cuestionaron a Milei por respaldar al diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, que había llamado a no pagar los impuestos en la provincia de Buenos Aires. “Es un muy mal ejemplo desde un cargo público que tiene la obligación de hacer cumplir la ley platear una desobediencia de estas características. Que el Presidente inste a la gente a no pagar o a no cumplir con una ley es un hecho inaudito y grave, es algo que no se puede aceptar”, dijo el mandatario de Río Negro, Alberto Weretilneck.