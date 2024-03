"En el PAMI no podés entrar con la motosierra porque es llevar a la muerte a tres millones de jubilados"

Así lo consideró el licenciado Osvaldo Granados en su columna diaria que se emite por Radio Panorama.

Este martes, el especialista en política y economía Osvaldo Granados, realizó un pormenorizado análisis de la actualidad del país, poniendo el acento en la convulsa situación económica.

Granados recordó el inicio de la década del 90, con la llegada de Carlos Menem a la presidencia con la frase "estamos mal pero vamos bien".

"Si bien el mercado está eufórico con subas en los bonos. Pero se ve un derrumbe de ventas en la carne, cayó el poder adquisitivo, hay recesión, y caída en las compras (...) Marzo es malo en materia inflacionaria, históricamente siempre fue peor que febrero. En abril se calcula que va a haber un dígito de inflación y mayo es un mes clave para la salida del cepo" explicó.

En otro tramo de su elocución subrayó la presión impositiva que hay en el país actualmente. "Todo es impuesto, cuando se compra harina, aceite de girasol, un kilo de arroz o cuando se compra un auto, la mitad de lo que se paga es impuesto y por eso hay tanta evasión (...) hay un estudio muy viejo, según el cual a mayor presión impositiva no se recauda más, porque hay evasión (...) actualmente hay mucha plata en negro, en los colchones o en las cajas de seguridad".

Granados hizo hincapié en la situación del PAMI ante los recortes y el ajuste que lleva adelante el Gobierno Nacional. En tan sentido fue contundente al considerar que "en el PAMI no podes entrar con la motosierra porque hay tres millones de jubilados que necesitan la receta porque no pueden pagar un remedio crónico. Entonces no podes llevar a la muerte a la gente".

"El PAMI no se puede tocar porque los medicamentos están carísimos y la gente no lo va a poder pagar si no tiene un 70% de descuento. Este sistema funciona", destacó.