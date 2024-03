Gran Hermano: Licha reingresó a la casa y llevó sorpresas a los participantes

El participante, con quien la jugadora tenía una relación de amor-odio, volvió en la gala del lunes de Gran Hermano 2023.

Un nuevo "Congelados" devolvió a Lisandro a la casa de Gran Hermano. El momento se dio nada menos que en el cumpleaños de Furia, celebró 33 años e incluso fuera del reality sus fans se juntaron en el Obelisco en su honor. Por unos minutos el exrival de la jugadora, y con quien supo coquetear, volvió a la competencia y no llegó sencillo.

El muchacho ingresó vestido con un smocking y con un champagne dentro de la valija para la cumpleañera. Los participantes no pudieron ocultar las risas y su sorpresa al ver cómo el concursante se paseaba entre ellos, de punta en gala, para saludar a su antigua rival, quien hoy se refugia en los brazos de Mauro, el último en ingresar y es su nuevo “amigo con derechos”.

“A los que creen que no los extraño, los extraño igual. Cada vez que los veo me pasan un montón de cosas, es raro verlos de afuera y me pone feliz cuando me nombran en alguna charla, y les deseo lo mejor, principalmente a las amistades que coseché acá adentro”, les dijo el asesor financiero a sus excompañeros de convivencia, en plan de galán.

Pero no terminó ahí. Licha regresó con sobres y con la voluntad de Gran Hermano para que elija al azar a tres compañeros sin saber qué beneficios o perjucios les estaba dando a cada. Su elección fue Martín, Emmanuel y Rosina. Sensibilizado, les dijo que los extrañaba, que los veía muy bien y a Juliana le dedicó un guiño y la saludó no una, sino dos veces por su cumpleaños.

¿Cómo reaccionó Furia después del ingreso del musculoso, con quien tuvo un breve coqueteo entre tantas discusiones y peleas? “Gracias hijo de remil puta”, lanzó, fiel a su estilo mientras acaparaba la botella que él le obsequió.

Pero no todo fueron regalitos en la noche del lunes. Cuando tocó revelar el contenido de los sobres que los participantes eligieron, no todos corrieron con la misma suerte. El Chino, íntimo amigo de Licha, recibió la peor parte y quedó fulminado, por lo que le tocará ir directo a la placa de nominados.

Mientras que Rosina tendrá un menor caudal de votos y para el miércoles solo podrá dar un nombre para nominar y este valerá un voto. Mientras que el que recibió el mayor poder fue Emmanuel. “Esta semana tus votos valen doble”, leyó, celebrando la herramienta que obtuvo, mientras bromeaba con sus compañeros diciéndoles que esta semana se tenían que portar bien con él.