WhatsApp asegurará más privacidad a las fotos de perfil con una nueva función

La aplicación implementa una nueva herramienta para reforzar la protección de la privacidad de sus usuarios.

Los usuarios de WhatsApp, son testigos de una serie de actualizaciones y cambios en la plataforma. Estas modificaciones responden a los esfuerzos del equipo detrás de esta red social por incrementar la seguridad y protección de la información personal de sus usuarios. Entre las estrategias implementadas por WhatsApp para reforzar la privacidad de sus usuarios se encuentra la restricción para realizar capturas de pantalla. Si un usuario intenta realizar una captura de pantalla de una foto de perfil en WhatsApp, ya no podrá hacerlo. Su celular le mostrará un mensaje indicando esta nueva restricción, especificando que “esta aplicación no permite tomar capturas de pantalla”. Esta funcionalidad es parte de las recientes actualizaciones de WhatsApp enfocadas en proteger la privacidad de los usuarios. De esta forma, la información personal, incluyendo imágenes de perfil, está mejor resguardada de accesos no consentidos. Esta medida de seguridad implementada por WhatsApp, que prohíbe la toma de capturas de pantalla de fotos de perfil, se aplica de manera uniforme para todos los contactos que tienen la aplicación. Se aplica para todos sin excepciones, independientemente de si la persona a la que se intenta capturar la foto de perfil es un amigo cercano, un familiar o un contacto de trabajo, el sistema bloqueará esta acción, mostrando el mensaje restrictivo.